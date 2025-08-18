Onana mimo tým, Bayindir nejistý. Expert radí United: Kupte si špičkového gólmana

Náznaky zlepšení? Patrné! Celkový dojem? Sympatický! Jenže výsledek, čili to nejdůležitější, zase špatný. Manchester United vstoupil do nové sezony anglické ligy nezdarem s Arsenalem (0:1). Tipnete si, kolik domácích porážek už po příchodu portugalského kouče Rúbena Amorima posbíral?
Turecký brankář Altay Bayindir z Manchesteru United nedokázal odvrátit balon po...

Turecký brankář Altay Bayindir z Manchesteru United nedokázal odvrátit balon po rohovém kopu. Arsenal se díky tomu dostal do vedení. | foto: AP

Turecký brankář Altay Bayindir z Manchesteru United.
Trenér Rúben Amorim z Manchesteru United reaguje během utkání s Arsenalem.
Hráči Arsenalu se radují z gólu proti Manchesteru United.
Benjamin Šeško v dresu Manchesteru United v zápase proti Arsenalu.
Osm ve čtrnácti zápasech. Zkrátka příliš.

Od loňského listopadu, kdy bývalého kouče Sportingu Lisabon angažoval, vyhrál jen čtyři domácí zápasy Premier League a dvakrát remizoval. I proto skončil v minulé sezoně až patnáctý a po deseti letech je bez evropských pohárů.

V létě mocně posiloval, hlavně ofenzivní řady změnil k nepoznání. Jenže gól v otvíráku sezony navzdory územní a střelecké převaze nedal. A inkasoval ze standardky.

Dvacet klubů, dvacet příběhů. Vrací se anglická liga: Obhájí Liverpool? A co Češi?

„Zasloužili jsme si víc,“ hodnotil kouč Amorim. „Výkonem jsme dokázali, že v Premier League můžeme v této sezoně zvládnout jakýkoli zápas.“

United měli přes 60 procent času míč na kopačkách, k tomu 22 střel, z nichž mířilo sedm na bránu, taky vyšší hodnotu očekávaných gólů (xG), ale zároveň si nevypracovali žádnou vyloženou příležitost.

Lehce zmatená defenziva Arsenalu, jednoho z kandidátů na titul, si nakonec – třeba i na hraně faulu – se všemi možnostmi soupeře poradila.

„Přesto jsem na kluky hrdý,“ pravil Amorim, jehož úkolem je vrátit Manchesteru United jeho věhlas.

Ligové domácí zápasy United pod trenérem Amorimem

Výhry
Everton 4:0
Southampton 3:1
Ipsiwch 3:1
Aston Villa 2:0

Remízy
Arsenal 1:1
Manchester City 0:0

Porážky
Nottingham Forest 2:3
Bournemouth 0:3
Newcastle 0:2
Brighton 1:3
Crystal Palace 0:2
Wolverhampton 0:1
West Ham 0:2
Arsenal 0:1

I proto ve spolupráci s vedením klubu napumpoval přes léto do kádru přes 200 milionů liber.

Matheus Cunha, brazilský diamant z Wolverhamptonu, dorazil za 62,5 milionů liber.

Bryan Mbeumo, v posledních sezonách tahoun Brentfordu, přišel za 71 milionů.

A ten nejdražší, slovinský snajpr Benjamin Šeško, přestoupil z Lipska dokonce za 73,7 milionů.

Ale bude to stačit?

Experti řeší, že by United měli posílit také v defenzivě. Kritizovaný brankář André Onana při nedělní ligové premiéře vůbec nebyl v nominaci a na jeho místě nastoupil Turek Altay Bayindir.

Neměl příliš práce, jenže při jediné brance zápasu si neporadil. Při rohu se nedokázal probít přes soupeřův blok, neodvrátil letící míč z předbrankového prostoru a Riccardo Calafiori se trefil snadno zblízka hlavou.

Amorim byl kyselý, dost možná v počínání Williama Saliby, stopera Arsenalu, který tělem tlačil do gólmana, viděl faul: „Ale taková jsou pravidla a my se musíme přizpůsobit. Musíme být v soupeřově šestnáctce stejně důrazní.“

Pak promluvil také o Onanovi. „Neodstavil jsem ho, ale těžko ho můžu poslat do zápasu bez jediného tréninku,“ přesvědčoval.

Onana během léta řešil svalové zranění, do přípravy s týmem se vrátil až těsně před startem ligy. „Do zápasu jsme vybrali jiné dva brankáře,“ doplnil Amorim.

Arsenal vyhrál šlágr s United, Chelsea jen remizovala. Nottingham táhl Wood

Příští týden čeká United utkání na Fulhamu, hned potom městské derby proti City. Kdo bude stát v bráně?

Pravděpodobně Bayindir.

„Což je pro United problém,“ říká bývalý útočník Clinton Morrison, expert rádia BBC. „Spekuluje se o tom, že by mohl být k mání například Emiliano Martínez z Aston Villy. Řeší se také situace okolo Gianluigiho Donnarummy z PSG. Být v United, snažím se o podpis špičkového gólmana.“

V právě začínající sezoně by takový nákup mohl United dost pomoct. Není nač čekat.

