Onana mimo tým, Bayindir nejistý. Expert radí United: Kupte si špičkového gólmana

Osm ve čtrnácti zápasech. Zkrátka příliš.
Od loňského listopadu, kdy bývalého kouče Sportingu Lisabon angažoval, vyhrál jen čtyři domácí zápasy Premier League a dvakrát remizoval. I proto skončil v minulé sezoně až patnáctý a po deseti letech je bez evropských pohárů.
V létě mocně posiloval, hlavně ofenzivní řady změnil k nepoznání. Jenže gól v otvíráku sezony navzdory územní a střelecké převaze nedal. A inkasoval ze standardky.
|
Dvacet klubů, dvacet příběhů. Vrací se anglická liga: Obhájí Liverpool? A co Češi?
„Zasloužili jsme si víc,“ hodnotil kouč Amorim. „Výkonem jsme dokázali, že v Premier League můžeme v této sezoně zvládnout jakýkoli zápas.“
United měli přes 60 procent času míč na kopačkách, k tomu 22 střel, z nichž mířilo sedm na bránu, taky vyšší hodnotu očekávaných gólů (xG), ale zároveň si nevypracovali žádnou vyloženou příležitost.
Lehce zmatená defenziva Arsenalu, jednoho z kandidátů na titul, si nakonec – třeba i na hraně faulu – se všemi možnostmi soupeře poradila.
„Přesto jsem na kluky hrdý,“ pravil Amorim, jehož úkolem je vrátit Manchesteru United jeho věhlas.
Ligové domácí zápasy United pod trenérem Amorimem
Výhry
Remízy
Porážky
I proto ve spolupráci s vedením klubu napumpoval přes léto do kádru přes 200 milionů liber.
Matheus Cunha, brazilský diamant z Wolverhamptonu, dorazil za 62,5 milionů liber.
Bryan Mbeumo, v posledních sezonách tahoun Brentfordu, přišel za 71 milionů.
A ten nejdražší, slovinský snajpr Benjamin Šeško, přestoupil z Lipska dokonce za 73,7 milionů.
Ale bude to stačit?
Experti řeší, že by United měli posílit také v defenzivě. Kritizovaný brankář André Onana při nedělní ligové premiéře vůbec nebyl v nominaci a na jeho místě nastoupil Turek Altay Bayindir.
Neměl příliš práce, jenže při jediné brance zápasu si neporadil. Při rohu se nedokázal probít přes soupeřův blok, neodvrátil letící míč z předbrankového prostoru a Riccardo Calafiori se trefil snadno zblízka hlavou.
Amorim byl kyselý, dost možná v počínání Williama Saliby, stopera Arsenalu, který tělem tlačil do gólmana, viděl faul: „Ale taková jsou pravidla a my se musíme přizpůsobit. Musíme být v soupeřově šestnáctce stejně důrazní.“
Jak jinak! 🧨 První roh Gunners, první gól! 💣🎯#MUNARS - 0:1 pic.twitter.com/mXoYkGGKgS— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) August 17, 2025
Pak promluvil také o Onanovi. „Neodstavil jsem ho, ale těžko ho můžu poslat do zápasu bez jediného tréninku,“ přesvědčoval.
Onana během léta řešil svalové zranění, do přípravy s týmem se vrátil až těsně před startem ligy. „Do zápasu jsme vybrali jiné dva brankáře,“ doplnil Amorim.
|
Arsenal vyhrál šlágr s United, Chelsea jen remizovala. Nottingham táhl Wood
Příští týden čeká United utkání na Fulhamu, hned potom městské derby proti City. Kdo bude stát v bráně?
Pravděpodobně Bayindir.
„Což je pro United problém,“ říká bývalý útočník Clinton Morrison, expert rádia BBC. „Spekuluje se o tom, že by mohl být k mání například Emiliano Martínez z Aston Villy. Řeší se také situace okolo Gianluigiho Donnarummy z PSG. Být v United, snažím se o podpis špičkového gólmana.“
V právě začínající sezoně by takový nákup mohl United dost pomoct. Není nač čekat.