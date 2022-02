Na Silvestra 2020 mu v ruce předčasně explodovala pyrotechnika. „Nevidím, nevidím!“ křičel v šoku na kamaráda. Byl to průšvih. Omar Elabdellaoui, norský reprezentant z Galatasaray, měl ze střelného prachu popálený obličej a i kvůli úlomkům z výbušniny oslepl. Střih do února 2022: třicetiletý fotbalista nastupuje s ochrannými brýlemi do zápasu turecké ligy. Jak je to možné?