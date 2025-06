Textor ven! Lyon zaplavila hesla proti majiteli, co bude se zadluženým klubem?

Fanoušci fotbalistů Olympique Lyon se bouří proti majoritnímu vlastníkovi klubu Johnu Textorovi.

Jejich reakce následovala po verdiktu dozorčího orgánu pro profesionální soutěže (DNCG), po kterém tým kvůli velkým dluhům administrativně sestoupil do druhé ligy. Vyčítají mu špatné řízení klubu, neschopnost ho finančně stabilizovat i nezájem o něj.

„John Textor nám všem opět vyrazil dech. A to není moc příjemné. Je to jen plácal, který hezky mluví, ale jeho činy realitě neodpovídají,“ kritizoval v rozhovoru pro deník Le Parisien někdejší známý útočník Sidney Govou.

„Během dvou let tady Textor všechno zničil. Pokud Olympique další den zkrachuje, on se vrátí do Brazílie a s Botafogem bude dělat stejné hlouposti.“

Ne, Lyon ještě nezkrachoval. Šestý tým uplynulé sezony Ligue 1, který si zajistil účast v základní fázi Evropské ligy, využije všech dostupných prostředků, aby rozhodnutí zvrátil.

Jak upozorňuje sportovní deník L’ Équipe, klub by se měl v první řadě obrátit na odvolací komisi DNCG, která je součástí Francouzské fotbalové federace (FFF). Na to má sedm dnů od vydání rozhodnutí.

„Pokud by ji obešel a přímo se obrátil na Francouzský národní olympijský výbor (CNOSF), moc by to nepomohlo, protože ten obvykle čeká na rozhodnutí odvolací komise,“ cituje L’ Équipe advokáta obeznámeného s podobnými případy a postupy.

„Olympijský výbor je tam od toho, aby určil, jestli byl případ posouzen správně, nebo ne, takže se klub k němu nemůže dostavit s novými důkazy. Není instancí, která by mohla zvrátit původní rozhodnutí a jeho odvolání.“

Pokud se klub obrátí na odvolací komisi, bude moci poskytnout nové důkazy a zejména prokázat, že slibovaná finanční injekce skutečně dorazila do účetnictví. Když však potvrdí původní rozhodnutí, Lyon se poté může odvolat k Olympijskému výboru. Další možností jsou občanskoprávní soud či poslední instance pařížský správní soud.

„Zkušenosti však naznačují, že správní soud se v takových věcech obvykle řídí předchozími rozhodnutími,“ upozorňuje L’ Équipe.

Kauza se může protáhnout, v nejistotě tak vedle fanoušků Olympique zůstávají i ti z Remeše. Ta prohrála v baráži o účast v nejvyšší soutěži s Méty, ale pokud by platil sestup Lyonu, Remeš se zachrání.

Francouzské orgány se musí se situací vypořádat i s ohledem na nedávnou kauzu s Girondins Bordeaux. Šestinásobný mistr Francie na jaře 2022 sestoupil z první ligy a kvůli dluhům měl hrát třetí nejvyšší soutěž. Po odvolání nakonec zůstal v Ligue 2.

Loni v létě ho nezdravá ekonomická situace poslala administrativně do třetí a následně až do čtvrté ligy. Úpadek velkého klubu z jihozápadu Francie se zrodil pod vedením lucemburského podnikatele Gérarda Lopeze, který v minulosti nadělal obří dluhy v Lille.

Tam mu to však prošlo i proto, že Lille v sezoně 2020/21 senzačně získalo titul a na rok přerušilo hegemonii Paris St. Germain. Lopez ke konci roku 2020 podíl v Lille prodal a stal se majitelem Girondins. Lopez je rovněž vlastníkem Boavisty Porto, která letos sestoupila z portugalské ligy.

Americký podnikatel Textor se stal akcionářem Olympique v prosinci 2022, už z dřívější doby měl podíly v bruselském Molenbeeku, londýnském Crystal Palace a Botafogu z Ria de Janeira.

Když „fotbalový soud“ v úterý večer o osudu Lyonu rozhodoval, Textor prý v luxusní pařížské čtvrti sháněl hotel na přespání na jednu noc, aby druhý den mohl odletět do Spojených států na mistrovství světa klubů a sledovat „své“ Botafogo.