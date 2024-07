První česká brankářka v Serii A. Lukášová přestupuje ze Slavie do AS Řím

„Byly to skvělé roky. Vypracovala jsem se fotbalově i lidsky. Slavii a lidem v klubu jsem moc vděčná, ale už jsem cítila, že je načase posunout se o krok dál,“ řekla pro iDNES.cz Lukášová, která strávila ve Slavii šest let.

A v posledních třech letech brala třikrát mistrovský double. Nyní dává sešívaným sbohem.

Třiadvacetiletá brankářka přestupuje do AS Řím jako volná hráčka po konci smlouvy. V ženském fotbale běžná věc, z Česka ještě dosud neodešla jediná hráčka za peníze.

AS Řím měl o Lukášovou zájem už loni po vzájemných zápasech ve skupině Ligy mistryň (0:1, 0:3). Zejména v prvním duelu v Itálii Češka předvedla několik výtečných zákroků.

Sebejistota ve vzduchu, na čáře i v rozehrávce. A ideální brankářská figura: 182 centimetrů. Právě výška by jí v novém angažmá mohla pomoci. Camelia Ceasarová, šestadvacetiletá jednička AS Řím, má něco málo přes metr sedmdesát.

Slavii bude vytáhlá gólmanka hodně chybět, v domácí soutěži sotva sežene stejnou kvalitu. Loni se Lukášová blýskla třeba vychytanou nulou ve skupině Ligy mistryň na půdě Wolfsburgu (0:0), pozdějších finalistek soutěže. Letos zaujala skvělým výkonem proti Olympique Lyon (2:2), finalistkám letošního ročníku Ligy mistryň. 33 střel, 11 zákroků. Hráčka zápasu.

