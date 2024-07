Fakt jsem hráčkou AS Řím? Splněný sen. Do Slavie se jednou vrátím, říká Lukášová

Tygřím skokem vytáhne střelu mířící do šibenice, vzápětí přesným výkopem rozehraje útočnou akci. I tímto způsobem štvala v Lize mistryň Olympique Lyon či Wolfsburg.

Teď už bude třiadvacetiletá gólmanka bavit fanoušky v Římě, kam přiletěla stvrdit přestup. Ale jen na skok. V pátek bude v Chomutově v reprezentačním dresu čelit mistryním světa ze Španělska.

Kdy jste se o zájmu AS Řím dozvěděla?

Poprvé se ozvali už loni po skupinové fázi Ligy mistryň, kdy jsme proti nim dvakrát nastoupily. Sice jsme prohrály 0:1 a 0:3, ale předvedla jsem pár dobrých zákroků, tak jsem je asi zaujala. Ale tehdy jsem ještě měla smlouvu, tak se to neřešilo. Sledovali mě dál a letos, kdy mi smlouva končila, přišli s konkrétní nabídkou.

Byli i jiní zájemci? V italských médiích se mluvilo o Juventusu.

Loni se pár klubů ozvalo, ale tento rok už jsem byla rozhodnutá, že půjdu do AS a jiné možnosti vůbec neřešila.

Takže šprtáte italštinu?

Už nějaký pátek. Docela rozumím, s mluvením je to horší. Když jsem loni v září nastoupila na Filosofickou fakultu, obor Sociální práce, měli jsme si zvolit druhý cizí jazyk. Němčinu, španělštinu, nebo italštinu. Moje volba byla tedy jasná.

Ve studiu budete dálkově pokračovat?

Ráda bych. Škola mě moc baví, ale priorita je teď pochopitelně fotbal.

První česká brankářka v italské lize. Jak vám to zní?

Pořád tomu nemůžu uvěřit a napadá mě: Fakt jsem hráčkou AS Řím? Můj sen, tedy přestup do velkého zahraničního klubu, se stal realitou. Naplno jsem tomu uvěřila až na místě. Všechno tu na mě dýchlo,

Mluvila jste s někým z římského klubu už předtím?

Měla jsem videocall s trenérem Alessandrem Spugnou a pár dalšími členy realizačního týmu. Udělalo to na mě dobrý dojem. Prý je zaujal můj herní projev a určitě jim můžu pomoct. Třeba ve hře nohou, což si myslím, že je moje silná stránka. A říkali, že se jim bude hodit moje výška přes 180 centimetrů kvůli sbírání dlouhých míčů. Navíc poslední dobou jsem s trenérem Michalem Špitem hodně pracovala právě na dlouhých centrech.

Camelia Ceasarová, jednička AS Řím, je o deset čísel menší než vy.

Mohla by to být pro mě výhoda, uvidíme. Vím, že se tam ze mě nepostaví na hlavu, že budu muset makat. Camelia je v klub pět let, má tam silnou pozici, ale já si věřím. S každou konkurentkou v brance jsem vždy vycházela dobře, snad to bude pokračovat.

AS Řím je hodně ambiciózní, že?

V Itálii dlouho vládl Juventus. Pět titulů v řadě. Až loni získalo AS Řím svůj první titul v historii a letos dokonce double. Mají velké plány, chtějí uspět v Lize mistryň a samozřejmě obhájit double, což nebude snadné. Od Kamči Dubcové a Andy Staškové, kteří hrají v AC Milán, vím, jak je Serie A vyrovnaná a napínavá až do konce.

Výkop slávistické brankářky Olivie Lukášové v utkání se Spartou.

To se o české lize bohužel říct nedá.

Bude to velký rozdíl. Se Slavií jsme v posledních letech dominovaly, v některých zápasech ligy jsem opravdu moc práce neměla.

Dokonce jste stihla i vstřelit gól.

No jo, v prvním zápase loňské sezony. Proti Dukle jsme vedly o poločase už 7:0, v kabině jsem holkám v nadsázce říkala, že bych si taky ráda dala gól. Vzaly mě za slovo: Až to bude 10:0 a přijde penalta, tak běž. Takže jsem v 86. minutě dávala z pentle na 12:0.

Viktor Kolář, šéf zastupující agentury Sport Invest: „Přestup Olivie do AS Řím je potvrzením vzestupné tendence, kterou český ženský fotbal zažívá. A také potvrzením správnosti naší cesty, kdy se zastupování fotbalistek věnujeme čím dál víc. Olivie si přestup vysloužila svojí pracovitostí a poctivým přístupem, patří mezi největší brankářské talenty v ženském fotbale. AS Řím ji sledovalo dlouhodobě a v jejich očích je gólmankou budoucnosti.“

Jaká je vaše vůbec nejsilnější vzpomínka na Slavii?

Těch je! Všechna vyhrané derby, třikrát double, zápasy Champions League v Edenu, remízy 0:0 s Wolfsburgem a 2:2 s Lyonem.... Ale celých těch šest let bylo super. Do Slavie jsem dorazila skoro jako dítě. Holka ze Vsetína, co čapala za Slovácko. Nakonec jsem se vypracovala fotbalově i lidsky. Slavii a lidem v klubu jsem moc vděčná.

Co na váš odchod spoluhráčky?

Bylo to emotivní, pobrečela jsem si. Víte, Slavia je moje druhá rodina a vždycky bude. A teď se mám loučit? Ale to je život. Cítila jsem, že už je třeba se posunout. Jsem ráda, že mě všichni v klubu podpořili a přestup mi přejí.

Někdo konkrétní stojí za zmínku?

Celou cestu jsem si prošla s Blankou Pěničkovou a Poly, tedy sportovní ředitelkou Jaroslavou Rinnerovou. Ale kdo mě posunul nejvíc, byl rozhodně Michal Špit, trenér brankářek. Ten ze mě udělal gólmanku, jakou jsem teď. I díky němu jsem v AS Řím.