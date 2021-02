Titul? Nedopustíme, aby s ním City uteklo, slíbil Solskjaer a kritizoval sudí

„Ne, nevzdáme se předčasně. Nedopustíme, aby City s titulem uteklo,“ slibuje Ole Gunnar Solskjaer, kouč United.



Bídný vstup do sezony, pak stíhací jízda a nyní znovu výsledkový propad.

1:2 s posledním Sheffieldem, 0:0 na Arsenalu, 3:3 s Evertonem a naposledy 1:1 proti West Bromu. Z posledních pěti zápasů United porazili jen Southampton, byť drtivě 9:0.

Jaký rozdíl proti Manchesteru City, jenž natáhl o víkendu vítěznou ligovou sérii už na jedenáct zápasů.

„Jsou ve skvělé formě,“ uznal Solskajer. „My je ale potřebujeme dostat pod tlak. My i třetí Leicester ještě budeme bojovat,“ ujišťuje.

Síly na prvních místech anglické Premier League se během posledních tří týdnů, kdy se hrálo skoro každý třetí den, proměnily. Ještě 20. ledna měli United před City dvoubodový náskok, teď může být jejich manko poprvé dvouciferné. Proč?

Kupí zbytečné ztráty. S předposledním West Bromem hráli v neděli jen 1:1.

„Jsem zklamaný, zápas jsme si zkomplikovali na začátku a už jsme to nedohnali,“ litoval kouč Solskjaer, který po utkání nebyl spokojený s výkonem rozhodčích.



Hlavní Craig Pawson po hodině hry nejprve pro United odpískal pokutový kop za souboj domácího Semiho Ajayiho s Harrym Maguirem. Po konzultaci s videorozhodčím a kontrole na monitoru však svůj verdikt odvolal, protože kontakt nebyl dostatečný na to, aby musel kapitán hostů spadnout. Z opakovaných záběrů se navíc zdálo, že Maguire byl i v postavení mimo hru.

„Myslím, že Harry byl v ofsajdu, když Bruno Fernandes zasáhnul míč. Ale pokud nechali hru pokračovat, je to faul a jasná penalta. Někdo tam asi usnul,“ nechápal Solskjaer. „Tohle se opakuje příliš často... Jednou je to faul, podruhé to není faul. Jeden týden je to penalta, druhý týden to není penalta,“ pokračoval.

Přidal se i samotný Maguire, který prohlásil: „Zdá se, že verdikty sudích jdou v poslední době proti nám.“

Zvláštní tvrzení, když právě United mají v Premier League dlouhodobě nejvíc nařízených pokutových kopů - nedávno se tomu podivoval i kouč Liverpoolu Jürgen Klopp.

„Vždyť oni zahrávali za poslední dva roky víc penalt, než měl můj tým během pěti let, co jsem v Anglii,“ zmínil.

Největší počet pokutových kopů mohli United využít v obou předchozích sezonách, v té současné jich měl k dispozici víc jen Leicester.