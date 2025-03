Sto tisíc fanoušků pod obřím deštníkem. Jak bude vypadat nový stadion United

Klubový spolumajitel Jim Ratcliffe však neupřesnil, kdy by měl být jeden z největších ryze fotbalových stadionů na světě postaven a na kolik by stavba měla vyjít. Zatím existují jen odvážné plány.

Návrhem nového stadionu United byl pověřen renomovaný britský architekt Norman Foster. Mezi jeho nejznámější počiny patří například rekonstrukce budovy berlínského Spolkového sněmu, podílel se i na výstavbě nového Wembley.

Podle zveřejněné vizualizace bude stadion zakrytý obrovským deštníkem, který bude mít speciální funkci co se týče shromažďování energie a dešťové vody. Rovněž bude zastřešovat náměstí, které prý bude dvakrát větší než Trafalgar Square v Londýně.

„Stadion bude centrem nové udržitelné čtvrti. Něco jako multifunkční miniaturní město budoucnosti,“ pronesl architekt Foster.

„Jsme na začátku vzrušující cesty, která povede k tomu, co bude největším fotbalovým stadionem na světě. Náš současný stadion nám sloužil perfektně posledních 115 let, ale za nejlepšími sportovními arénami ve světě zaostává,“ prohlásil Ratcliffe.

„Tím, že stadion vybudujeme vedle toho současného, zachováme podstatu Old Trafford, zatímco vytvoříme nejmodernější stadion, který promění fanouškovský zážitek jen pár kroků od našeho historického domova.“

Vizualizace nového stadionu Manchesteru United.

Dvaasedmdesátiletý Brit koupil čtvrtinový podíl v United za 1,25 miliardy liber (přes 37 miliard korun) předloni v prosinci. Po dokončení transakce loni v únoru ohlásil záměr postavit nový stadion.

Zakladatel chemické společnosti Ineos a celoživotní fanoušek klubu se také zavázal investovat 237 milionů liber (sedm miliard korun) do infrastruktury.

Odděleně od plánů na nový stadion však musí klub řešit i samotný fotbal. Poslední anglický titul získali United před dvanácti lety. Po jarní sezoně 2013 skončil v klubu po 27 letech legendární trenér Alex Ferguson. A žádnému z jeho nástupců se na úspěchy navázat nepovedlo.

Momentálně prožívají United nejhorší ročník v dějinách Premier League, deset kol před koncem jsou až čtrnáctí. Ve více než třicetileté historii soutěže skončili dosud nejhůře osmí, a to v minulé sezoně.

„Manchester United by měl vždycky usilovat o to, aby byl nejlepší ve všem. Ať už na hřišti, tak i mimo něj a to včetně stadionu. Old Trafford má pro mě osobně tolik speciálních vzpomínek, ale musíme být odvážní a využít tuto příležitost a postavit si nový domov, kde lze vytvořit novou historii,“ prohlásil Alex Ferguson.

Největším stadionem v Británii je londýnské Wembley s kapacitou 90 000 míst, na němž hraje anglická reprezentace. Do hlediště ragbyového Twickenhamu se vejde 82 tisíc diváků.

Lehce před šedesát tisíc lidí se vejde na tribuny fotbalových stadionů Tottenhamu, Liverpoolu a Arsenalu.

Úplně největší stadion pro fotbal v Evropě roste v Barceloně, tamní Camp Nou by po dokončení rekonstrukce měl pojmout až 105 tisíc diváků.