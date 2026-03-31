Změna ofsajdového pravidla i trenérské výzvy. Kanadský fotbal čeká test novinek

Testování koncem února schválila mezinárodní pravidlová komise IFAB, teď ho oficiálně potvrdila kanadská liga ve spolupráci s FIFA.
„Je to důležitý krok. Tím, že se nová pravidla otestují v profesionální soutěži, lépe pochopíme jejich dopad, včetně vlivu na plynulost zápasů a podpoření útočné hry. Těšíme se na vyhodnocení výsledků testovací fáze,“ pochvaloval si někdejší trenér Arséne Wenger, podle nějž se nové ofsajdové pravidlo jmenuje.
Asi ho netřeba více představovat, ale pro jistotu – nově by se útočník ocitl v ofsajdu až ve chvíli, kdy by byl celým objemem těla za předposledním bránícím hráčem. Oproti stávajícímu výkladu by tak měl útočící tým značnou výhodu.
Proto takzvané Wengerovo pravidlo vyvolává diskuse. Nezvýhodní útočníky až příliš? Nestane se kvůli tomu fotbal mnohem defenzivnějším a opatrnějším sportem?
„Zavedením jasnější hranice chceme zvýhodnit útočící týmy a zlepšit plynulost zápasů,“ tvrdí nicméně FIFA, která bude na celé testování dohlížet a důkladně připraví sudí, trenéry i hráče.
FIFA novince přezdívá „daylight offside“, tedy „ofsajd denního světla“ – útočníci totiž budou v ofsajdu až ve chvíli, kdy mezi ním a obráncem bude mezera, kterou může projít světlo.
„Jsem zvědavý, jak si s tím obrany poradí a jak se budou chovat. Doteď jste mohli hrát na jistotu, ale nyní budou mít útočníci výhodu. Obránci určitě budou agresivnější, díky čemuž by mohlo mezi liniemi vznikat více prostoru. Na tohle se musíme jako trenéři zaměřit,“ přidal Bobby Smyrniotis, kouč kanadského Forge FC.
„Rádi děláme věci jinak. Chceme rozproudit debatu a zároveň dostat kanadskou ligu do centra fotbalového dění. Jsme inovativní a chceme, aby to bylo vidět. Rádi bychom fotbalovému světu něco dali. A když tu diskusi vede někdo jako Arséne Wenger, chceme ho podpořit. Může to být pro dobro celého fotbalu,“ vysvětloval pak James Johnson, šéf kanadské ligy.
Ta bude první profesionální soutěží, která nové pravidlo vyzkouší. Dosud se testovalo pouze na mládežnické úrovni.
Jak se mění fotbalová pravidla?
Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.
Sluší se však dodat, že tenhle krok rozhodně nezaručuje následnou plošnou implementaci. Bude záležet na výsledcích testování, jež musí přesvědčit ty činovníky, kteří ze změny vyloženě nadšení nejsou.
Kromě Wengerova pravidla se pak v kanadské lize bude zkouše i jiná, také dost zásadní novinka – trenérské výzvy.
Už začátkem března přinesl britský server The Telegraph informaci, že tohle téma uvnitř mezinárodní pravidlové komise rezonuje. Málokdo však čekal, že bude k vidění takhle rychle. Navíc v Kanadě, která dosud nezavedla ani tradiční systém videorozhodčího.
Novinka s názvem Football Video Support (v překladu „fotbalová video-podpora“) nicméně, jak zdůrazňuje FIFA, není náhradou klasického videa a nebude využívat vyčleněné arbitry sedící u monitoru.
Pane sudí, prosím o kontrolu! Co kdyby do fotbalu přišly výzvy? Část činovníků je pro
„Zodpovědnost bude ležet na obou hlavních trenérech, kteří mohou v každém zápase požádat v omezeném počtu případů o přezkoumání situace, pokud se domnívají, že došlo ke zjevné chybě v situacích, které mohou ovlivnit výsledek zápasu. Jde o gólové situace, penalty, přímé červené karty nebo záměnu hráčů. Kromě toho bude čtvrtý rozhodčí u každého gólu kontrolovat, zda se útočící tým v průběhu celé akce nedopustil nějakého přestupku,“ vysvětluje dále FIFA.
Velmi pravděpodobně bude u hrací plochy monitor, jak už je dnes zvykem, k němuž případně trenéři na základě výzvy sudího zavolají. Další detaily však odhalí až testování v praxi. To stejné platí pro případné zavedení v zemích, kde video mají.
Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR
Souběžně s tím fotbal nadále řeší rozšíření pravomocí videorozhodčího, který bude nově kontrolovat třeba rohy, a také jak zvýšit plynulost hry. Koncem února prošly hlasováním limity na střídání, vhození míče při autu či rozehrávku rohů. Vše se bude testovat už na nadcházejícím světovém šampionátu.
Dalším krokem pro zvýšení plynulosti hry může být Wengerovo pravidlo i trenérské výzvy. Uchytí se?