Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Autor:
  14:59
Těžko říct, zda se za pár let světový fotbal dočká opravdové revoluce. Vždyť ofsajdové pravidlo se v minulosti výrazně měnilo jen dvakrát. Nicméně realizace ambiciózního návrhu Arséna Wengera, bývalého trenéra, který ve světové federaci řídí sekci rozvoje, je opět o kousek blíž. Pokud na únorovém sjezdu pravidlové komise IFAB projde, mohla by se novinka testovat nejprve v kanadské Premier League.
Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu. | foto: Reuters

Vizualizace nového ofsajdového pravidla.
Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020.
Šéf globálního rozvoje fotbalu FIFA Arsene Wenger přichází na státní večeři...
Šéf globálního rozvoje fotbalu FIFA Arsene Wenger přichází na státní večeři...
7 fotografií

Pokud ještě nevíte, o co jde, tak se zjednodušeně řečeno posune hranice vyhodnocování ofsajdu, aby se zvýhodnilo útočící mužstvo.

Nově totiž bude útočník v ofsajdu až ve chvíli, kdy bude kompletně – a to je důležité – za předposledním hráčem.

V současnosti platí, že jakmile jakoukoli částí těla (kromě rukou), přesáhne tělo předposledního soupeře, je mimo hru. S novou úpravou by dostal o pár čísel prostoru navíc.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Wenger společně s prezidentem FIFA Giannim Infantinem si od toho slibují vyšší počet gólů i méně sporných situací. Jenže jak to bude v praxi? Nikdo zatím neví, i proto by pravidlo po prvotním schválení zamířilo na další testování.

Kritici namítají, že by zvýhodnilo útočící tým až příliš. A mají strach, že by obrany kvůli tomu hrály o dost níž, což by atraktivitě zrovna nepomohlo.

Jak se mění fotbalová pravidla?

Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.

„Musíme nejdřív zkusit radikální řešení a eventuálně zjistit, jestli nemáme někde ubrat,“ citovala Wengera BBC po lednovém zasedání pravidlové komise v Londýně.

Svou úpravu poprvé prezentoval před šesti lety. Od té doby se zkoušela jen v omezené míře na mládežnické úrovni. Jenže tak radikální změna potřebuje mnohem důkladnější průzkum.

Jak moc ovlivní hru? Nestane se z bránění úplně jiná disciplína? Jak se přizpůsobí taktika?

První dospělá soutěž na planetě, která by novinku mohla testovat, je kanadská Premier League. Její sezona startuje v dubnu, a pokud v únoru zástupci IFAB svolí, bude to už s novým pravidlem.

Vizualizace nového ofsajdového pravidla.

Nicméně plošná implementace je stále ještě daleko. Jen pokud vše půjde hladce, dá se uvažovat o sezoně 2027/28. Ale i to je spíš optimistický výklad, vzhledem k tomu, že Wengerovo pravidlo prý moc nadšení nevyvolává.

Do testování IFAB bude chtít postupně zapojit i další soutěže. I proto, že v Kanadě nemají systém videorozhodčích.

Odpočet u odkopů, autů i střídání

Určité novinky by se však mohly objevit už na letním mistrovství světa v Americe. A opět by měly zamezit zdržování, proti kterému fotbal dlouhodobě brojí.

Už v červnu zavedl odpočet při držení míče brankářem, nově by mohli sudí odpočítávat čas i při odkopech od brány, vhazováních i střídáních.

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

U prvních dvou je sankce jasná – míč dostane soupeř. U střídání, kde by byl limit desetivteřinový (což se úspěšně testuje v americké MLS), by při překročení limitu hrál potrestaný tým nějakou dobu bez střídaného hráče. Nováček by zkrátka na hřiště ještě nějakou dobu nesměl.

„Snažíme se tím změnit chování hráčů, aby se hra zrychlila, protože víme, že zvýšení nastaveného času neléčí příčinu – přerušování tempa hry,“ řekl David Elleray, technický ředitel IFAB a někdejší rozhodčí v Premier League.

Do pravidel by se měl propsat i fixní čas, který musí uplynout po ošetřování hráče, než bude smět zpátky do hry. Dosud v originálních pravidlech explicitně zmíněný není, v anglické Premier League mají vnitřní směrnici na 30 sekund, v americké MLS jsou to dvě minuty. Český výklad pravidel doporučuje v neprofesionálních soutěžích minuty tři.

Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování

Jen a pouze na mistrovství světa by pak měli videorozhodčí kontrolovat i správnost udělených rohových kopů či druhých žlutých karet. Na to by měla FIFA od IFAB dostat výjimku. Jednotlivé asociace jsou zatím proti, protože si to v současném stavu nemohou dovolit kvůli tomu, že bude potřeba více kamer i videoasistentů.

Do pravidel by se tak tato možnost mohla dostat jako volitelná.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Hertha Wels vs. TáborskoFotbal - - 23. 1. 2026:Hertha Wels vs. Táborsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 29.00
  • 14.40
  • 1.04
Auxerre vs. PSGFotbal - 19. kolo - 23. 1. 2026:Auxerre vs. PSG //www.idnes.cz/sport
23. 1. 20:00
  • 10.60
  • 6.10
  • 1.29
St. Pauli vs. HamburgFotbal - 19. kolo - 23. 1. 2026:St. Pauli vs. Hamburg //www.idnes.cz/sport
23. 1. 20:30
  • 3.00
  • 2.97
  • 2.80
Inter vs. PisaFotbal - 22. kolo - 23. 1. 2026:Inter vs. Pisa //www.idnes.cz/sport
23. 1. 20:45
  • 1.20
  • 7.27
  • 16.40
Levante vs. ElcheFotbal - 21. kolo - 23. 1. 2026:Levante vs. Elche //www.idnes.cz/sport
23. 1. 21:00
  • 2.33
  • 3.35
  • 3.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Těžko říct, zda se za pár let světový fotbal dočká opravdové revoluce. Vždyť ofsajdové pravidlo se v minulosti výrazně měnilo jen dvakrát. Nicméně realizace ambiciózního návrhu Arséna Wengera,...

23. ledna 2026  14:59

Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.

Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty...

23. ledna 2026

Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský

Martin Hyský rozdává pokyny.

Byl pyšný na to, jak jeho tým zvládl po vyloučení kapitána Matěje Vydry odehrát v oslabení celý druhý poločas. Přesto měl trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 1:1 s portugalským...

23. ledna 2026  11:39

Turnaj pro školáky má význam, děti potřebují motivaci ke sportu, říká Provod

Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy.

Když se fotbalista Lukáš Provod rozhodoval jako malý kluk, kterému sportu se bude věnovat, neměl to vůbec jednoduché. Jako dítě ze sportovní rodiny si vyzkoušel téměř všechno. Nakonec zvítězil...

23. ledna 2026  11:26

Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude předávat americký prezident Donald Trump. Společně s ním se úkolu zhostí šéf FIFA Gianni Infantino, který to...

23. ledna 2026  10:14

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, Horníček udržel další nulu

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc. Osmnáct bodů a jisté...

22. ledna 2026  21:20,  aktualizováno  23:36

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

22. ledna 2026  17:47,  aktualizováno  22:55

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč z dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...

22. ledna 2026  22:30

Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou sedm zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali tři bezbrankové souboje proti Fenerbahce, Freiburgu a...

27. listopadu 2025  22:45,  aktualizováno  22. 1. 21:14

Sparta ve druhém zápase porazila Legii, Baník v generálce na ligu neuspěl

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté za sebou mají druhý a třetí zápas na na soustředění ve španělské Marbelle. V obou vyzvali polskou Legii Varšava, kterou potkali na podzim v Konferenční lize. Nejprve s ní uhráli...

22. ledna 2026  10:55,  aktualizováno  17:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

22. ledna 2026  17:20

Čvančara bude na jaře hostovat v Celtiku. Je to pro mě čest, říká český útočník

Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.

Další šanci prosadit se v Německu zatím nedostane. Český fotbalový útočník Tomáš Čvančara, jenž patří Mönchengladbachu, stráví jarní část sezony na hostování v Celtiku Glasgow. Součástí dohody je i...

22. ledna 2026  14:31,  aktualizováno  16:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.