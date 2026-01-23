Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Pokud ještě nevíte, o co jde, tak se zjednodušeně řečeno posune hranice vyhodnocování ofsajdu, aby se zvýhodnilo útočící mužstvo.
Nově totiž bude útočník v ofsajdu až ve chvíli, kdy bude kompletně – a to je důležité – za předposledním hráčem.
V současnosti platí, že jakmile jakoukoli částí těla (kromě rukou), přesáhne tělo předposledního soupeře, je mimo hru. S novou úpravou by dostal o pár čísel prostoru navíc.
FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal
Wenger společně s prezidentem FIFA Giannim Infantinem si od toho slibují vyšší počet gólů i méně sporných situací. Jenže jak to bude v praxi? Nikdo zatím neví, i proto by pravidlo po prvotním schválení zamířilo na další testování.
Kritici namítají, že by zvýhodnilo útočící tým až příliš. A mají strach, že by obrany kvůli tomu hrály o dost níž, což by atraktivitě zrovna nepomohlo.
Jak se mění fotbalová pravidla?
Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.
„Musíme nejdřív zkusit radikální řešení a eventuálně zjistit, jestli nemáme někde ubrat,“ citovala Wengera BBC po lednovém zasedání pravidlové komise v Londýně.
Svou úpravu poprvé prezentoval před šesti lety. Od té doby se zkoušela jen v omezené míře na mládežnické úrovni. Jenže tak radikální změna potřebuje mnohem důkladnější průzkum.
Jak moc ovlivní hru? Nestane se z bránění úplně jiná disciplína? Jak se přizpůsobí taktika?
První dospělá soutěž na planetě, která by novinku mohla testovat, je kanadská Premier League. Její sezona startuje v dubnu, a pokud v únoru zástupci IFAB svolí, bude to už s novým pravidlem.
Nicméně plošná implementace je stále ještě daleko. Jen pokud vše půjde hladce, dá se uvažovat o sezoně 2027/28. Ale i to je spíš optimistický výklad, vzhledem k tomu, že Wengerovo pravidlo prý moc nadšení nevyvolává.
Do testování IFAB bude chtít postupně zapojit i další soutěže. I proto, že v Kanadě nemají systém videorozhodčích.
Odpočet u odkopů, autů i střídání
Určité novinky by se však mohly objevit už na letním mistrovství světa v Americe. A opět by měly zamezit zdržování, proti kterému fotbal dlouhodobě brojí.
Už v červnu zavedl odpočet při držení míče brankářem, nově by mohli sudí odpočítávat čas i při odkopech od brány, vhazováních i střídáních.
Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR
U prvních dvou je sankce jasná – míč dostane soupeř. U střídání, kde by byl limit desetivteřinový (což se úspěšně testuje v americké MLS), by při překročení limitu hrál potrestaný tým nějakou dobu bez střídaného hráče. Nováček by zkrátka na hřiště ještě nějakou dobu nesměl.
„Snažíme se tím změnit chování hráčů, aby se hra zrychlila, protože víme, že zvýšení nastaveného času neléčí příčinu – přerušování tempa hry,“ řekl David Elleray, technický ředitel IFAB a někdejší rozhodčí v Premier League.
Do pravidel by se měl propsat i fixní čas, který musí uplynout po ošetřování hráče, než bude smět zpátky do hry. Dosud v originálních pravidlech explicitně zmíněný není, v anglické Premier League mají vnitřní směrnici na 30 sekund, v americké MLS jsou to dvě minuty. Český výklad pravidel doporučuje v neprofesionálních soutěžích minuty tři.
Rohy ve fotbale pod dohledem VAR? Zatím asi jen na MS, ligy se bojí zdržování
Jen a pouze na mistrovství světa by pak měli videorozhodčí kontrolovat i správnost udělených rohových kopů či druhých žlutých karet. Na to by měla FIFA od IFAB dostat výjimku. Jednotlivé asociace jsou zatím proti, protože si to v současném stavu nemohou dovolit kvůli tomu, že bude potřeba více kamer i videoasistentů.
Do pravidel by se tak tato možnost mohla dostat jako volitelná.