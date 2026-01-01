FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Autor: ,
  19:09
Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl, že již letošní mistrovství světa by mělo být v testovací fázi nové interpretace postavení mimo hru. Podstatou zvažované novinky je, že útočník musí být celým tělem „zcela za“ obráncem, aby se jednalo o ofsajd.

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě. | foto: AP

Zamýšlená změna by nebyla jen kosmetickou úpravou pravidel. Ofsajd, který desetiletí balancuje mezi spravedlností a kontroverzí, by se najednou posunul výrazně ve prospěch útočníků a tím i ofenzivní hry. Cílem je učinit fotbal „ofenzivnějším a atraktivnějším“, potvrdil Infantino.

Potenciální revoluce v pravidlech by také měla výrazně snížit počet přerušení hry. „Zabýváme se pravidlem o ofsajdu, které se v průběhu let vyvíjelo a v současné době vyžaduje, aby útočník byl za posledním obráncem nebo na úrovni s ním,“ řekl rodák ze švýcarského Brigu. „Možná bude muset být hráč v budoucnu zcela za obráncem, aby se jednalo o ofsajd. Momentálně jsme v testovací fázi,“ dodal.

Infantino bránil ceny vstupenek na MS. Peníze se do fotbalu vrátí zpátky, tvrdí

Současné posuzování ofsajdu je předmětem mnoha diskusí. Díky moderním technologiím se o postavení mimo hru jedná i v případě, kdy útočící hráč „přečuhuje“ byť jen nepatrnou částí těla. Po zavedení takzvané kalibrované čáry jsou těsné ofsajdy v řádu jednotek centimetrů k vidění i v české lize. Posouzení sporných situací často trvá velmi dlouho, než videorozhodčí v centrále najde nejlepší záběr a umístí na něj čáru, podle které se rozhodne.

„Před několika lety jsme zavedli VAR, aby byl fotbal spravedlivější a aby rozhodčí mohli opravovat vlastní chyby. Budeme nadále vylepšovat tuto technologii, ale i přehodnocovat pravidla, aby byla hra atraktivnější a zajímavější,“ řekl Infantino.

Wengerova revoluce. Nové pravidlo o ofsajdu má zvýhodnit útočníky

V případě zavedení změny již o ofsajd nepůjde, pokud by měl útočník za posledním obráncem jen část nohy nebo ruky. Myšlenka není nová, již delší čas ji prosazuje třeba šéf globálního rozvoje FIFA a bývalý slavný trenér Arséne Wenger. Mezinárodní orgán pro fotbalová pravidla IFAB v říjnu doporučil „další analýzu a testování“. Příští zasedání IFAB bude 20. ledna v Londýně.

Letošní mistrovství světa se uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku.

Výsledky

