Konečně se dočkali! Fanoušci Tottenhamu vyrazili na ligový fotbal poprvé na nový stadion. Světelné efekty, ohnivá show a pro takřka šedesát tisíc přítomných především nezapomenutelný zážitek. Že se slavnost proti původním předpokladům odložila o půl roku? Na to si ve středu v noci už nikdo nevzpomněl... Stálo to za to!

Autor: Reuters