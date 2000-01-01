Pokud opravdu Tomáš Chorý odejde do zahraničí, česká liga přijde o jednoho z nejproblémovějších hráčů minimálně v rámci své moderní historie. A kdo řádil jinde? Podívejte se na výběr těch nejznámějších potížistů, bouřliváků, tvrďáků a zkrátka fotbalistů, kteří přitahovali kontroverze.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
TOMÁŠ CHORÝ (Česko). Koledoval si dlouho, ale teprve v posledních měsících začal dostávat červené karty. Tu poslední obdržel o víkendu za zdvižený prostředníček směrem k sudímu. Slavia ho následně vyřadila z kádru a Chorý si bude v zimě hledat nové angažmá. A teď už pojďme na další jména.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
VINNIE JONES (Anglie). Souboje s ním bolely. Když nestačil technicky, snažil se rozdíly smazat brutálními zákroky. Proslulá je pak také jeho fotka, kde Paulu Gascoignemu sahá do rozkroku. Spolu s dalšími fotbalisty Wimbledonu si vysloužili přezdívku Crazy Gang - asi uhodnete proč. Po ukončení fotbalové kariéry se stal filmovým hercem.
Autor: Profimedia.cz
ROY KEANE (Irsko). Podobně jako Vinnie Jones je tenhle bývalý záložník, jenž spojil kariéru převážně s Manchesterem United, ztělesněním dřívější tvrdé éry fotbalu. Možná si pamatujete třeba na jeho souboj s Alfiem Haalandem, kterému se šlapákem na koleno mstil za to, že si v souboji s ním před lety sám přetrhl vaz v koleni.
Autor: Mary Evans/Allstar/Michael Mayhe / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
DUNCAN FERGUSON (Skotsko). Dodnes drží (spolu s Vieirou a Dunnem) rekord za nejvíce červených karet v historii Premier League - bylo jich osm, mimochodem ještě o jednu víc, než má Keane. Ferguson byl navíc vůbec prvním anglickým fotbalistou, jenž skončil ve vězení za faul, který spáchal na hřišti. Svého soupeře tehdy udeřil hlavou.
Autor: Mary Evans/Allstar/Paul Mcfegan / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
PAOLO DI CANIO (Itálie). Přiložená fotka ho vystihuje asi nejlépe. Když v roce 2005 slavil gól pod kotlem Lazia, po vzoru fašistů či nacistů švihl pravačkou. Nebylo to navíc poprvé, kdy tohle gesto udělal. Sám se hájil tím, že se jedná o „římský pozdrav“, málokdo mu však věřil. Zvlášť, když má na své pravačce vytetované slovo DVX, z latiny vůdce.
Autor: PAOLO COCCO / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
TOMÁŠ ŘEPKA (Česko). Scéna, kdy při odchodu ze hřiště po vyloučení v utkání s Teplicemi strčí do kameramana České televize, v podstatě zlidověla. V útrobách stadionu pak navíc rozkopal dveře šatny a vytrhal sprchy. Řepka byl bouřlivák, který podobné kontroverze přitahoval. Když v prosinci 2011 odcházel ze Sparty, odnesl si sebou i týmovou pokladnu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
BILLY BREMNER (Skotsko). Ač neměřil ani 170 centimetrů, soupeři ho nemohli vystát. Stěžovali si, že není jen urputný, ale především zákeřný. V Leedsu se však stal i díky triumfu v FA Cupu legendou, a dokonce má před stadionem sochu.
Autor: ČTK / AP / Bob Dear, ČTK
DENNIS WISE (Anglie). V jeho případě nešlo jen o konflikty se soupeři. V roce 2002 ho vyhodili z Leicesteru kvůli tomu, že dal na tréninku pěstí spoluhráči Callumu Davidsonovi, který si odnesl dvojitou frakturu lícní kosti.
Autor: Mary Evans/Allstar/Tony Edenden / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
PEPE (Portugalsko). Na závěr kariéry se sice uklidnil, dřív se ale soupeři pomalu báli jen k němu přiblížit. Javiho Casquera, který po souboji s ním ležel na zemi, opakovaně nakopl do zad, Messimu zase zákeřně šlápl na ruku. A podobných zkratů byste našli nespočet.
Autor: AP
SERGIO RAMOS (Španělsko). Dlouholetý Pepeho stoperský kolega z Realu Madrid nemůže chybět. Spolu tvořili jednu z nejobávanějších (v dobrém i ve zlém) stoperských dvojic v historii fotbalu. Ramos možná nebyl na první pohled až takový blázen, zato mnohem víc sbíral červené - celkem jich za kariéru nastřádal 30, Pepe byl vyloučen „jen“ sedmnáctkrát.
Autor: AP
THOMAS GRAVESEN (Dánsko). Když byla řeč o Realu Madrid, nemůže chybět ani bouřlivák Gravesen. Během tréninku v létě 2006 se dostal do potyčky s Brazilcem Robinhem, což nakonec vyústilo v jeho odchod. Nebylo to navíc poprvé v jeho kariéře. A když se zrovna se spoluhráči nepral, vymýšlel na ně nejrůznější vtípky včetně toho, že na ně třeba vytáhl paintballovou zbraň.
Autor: Mary Evans/Allstar/Richard Selle / Mary Evans Picture Library / Profimedia, Profimedia.cz
LUIS SUÁREZ (Uruguay). Když se řekne jeho jméno, asi všem se vybaví jeho pověstné kousance, za něž si vysloužil přezdívku upír. Když se na mistrovství světa 2014 zahryzl do ramene Itala Chielliniho, vyfasoval čtyřměsíční distanc. „To byl jeden z nejproblémovějších hráčů a museli jsme si ho rozdělovat a hlídat. Tenkrát ještě byli brankoví sudí, takže jsme měli rozdělené pravomoce, abychom ho dokázali monitorovat po celé hrací ploše, protože jsme nevěděli, co je schopný udělat,“ vzpomínal nedávno bývalý sudí Pavel Královec.
Autor: Reuters
ERIC CANTONA (Francie). „Mám v sobě vášeň, kterou nedokážu uhlídat. Je to jako oheň, který musím pustit ven,“ říkával tenhle francouzský kanonýr. Proslul zejména kung-fu kopem proti fanouškovi Crystal Palace, který ho údajně urazil.
Autor: Facebook
GENNARO GATTUSO (Itálie). Další z fotbalových tvrďáků, který si nenechal nic líbit a nebál se oplácet. Na fotce drží pod krkem Joa Jordana, tehdejšího asistenta Tottenhamu. Po zápase za ním pak ještě přiběhl a udeřil ho hlavou.
Autor: GIUSEPPE CACACE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
JOEY BARTON (Anglie). Když hrál za Manchester City, svého spoluhráče Ousmaneho Daba na tréninku zbil do bezvědomí. Kontroverze ho navíc provázejí i po konci aktivní kariéry. Loni si vyslechl podmíněný trest za napadení manželky, příští rok ho zase čeká soud kvůli tomu, že na jaře v golfovém klubu napadl někdejšího trenéra Kevina Lynche.
Autor: Reuters
OLIVER KAHN (Německo). Ač brankář, když ho něco rozohnilo, neváhal přeběhnout klidně celé hřiště, aby pořádně od plic seřval rozhodčího. A nešetřil ani protihráče, kteří to od něj několikrát pořádně schytali. Heika Herrlicha z Dortmundu se dokonce pokusil kousnout.
Autor: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
MARIO BALOTELLI (Itálie). Spíš než zákeřný či tvrdý byl zkrátka problémový a svůj. Když hrával za Manchester City, při oslavě si jednou zvedl dres, pod nímž měl na triku napsáno: „Proč vždycky já?“ čímž reagoval na tamní média, která o něm bez přestání psala. Nemohl se jim ale divit, vždyť v téže sezoně dostal čtyři červené karty.
Autor: AP