Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších zahraničních týmů a také těch, které se svým designem vymykají.
Autor: koláž iDNES David Votruba
Domácí dres Arsenalu se drží klasického schématu, a to červeného vršku s bílými spodky. Zajímavostí je odlišný odstín červených pruhů na rukávech.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Nigel Keene, ČTK
Tahle novinka se Arsenalu povedla. Nový venkovní dres má dominantní tmavě modrou barvu a žluté pruhy včetně loga Adidas Originals.
Autor: Adidas
I domácí dres Manchesteru United sází na osvědčený vzhled. Červenou doplňují bílé detaily, sponzor a znak.
Autor: Adidas, ČTK
Venkovní dres sází na svislé uspořádání log, včetně alternativního klubového, na kterém je vyobrazený jen rudý ďábel. Krémovou barvu pak doplňují černé pruhy.
Autor: Adidas, ČTK
Domácí dres Manchesteru City ukazuje přechod mezi světle modrou a bílou barvou. Logo barevně ladí s trikotem a celkově působí dres velmi svěže. Jediným tmavším prvkem je číslo, konce rukávů pak skrývají vystouplý název klubu.
Autor: Puma, ČTK
Černo-žlutá kombinace tentokrát patří venkovnímu dresu Manchesteru City, který skrývá drobný detail v podobě černých včeliček.
Autor: Puma, ČTK
Domácí sada Chelsea působí na první pohled velice jednoduše, protože sází na jednobarevné provedení s minimálními žlutými detaily. Jenže když se pozorně zadíváte na světle, všimnete si skrytého klubového loga.
Autor: John Walton / PA Images / Profimedia, Profimedia.cz
Černou barvu se zlatými detaily zvolila pro svou venkovní sadu Chelsea, jejíž dres je vizuálně hodně zajímavý. Barevná kombinace navíc ladí se symbolem pro vítěze mistrovství světa klubů z roku 2025.
Autor: Robbie Stephenson / PA Images / Profimedia, Profimedia.cz
Žádná zásadní změna, Tottenham se u domácího dresu drží osvědčené klasiky, tedy bílého vršku a tmavě modrého spodku.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO, ČTK
Klub však překvapil třetí sadou, které dominuje fialová barva a výrazné černé pruhy.
Autor: Tottenham / Nike, ČTK
Liverpool u domácího dresu vsadil na bílé detaily a tvary, které pokrývají jinak červený zbytek trikotu.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO, ČTK
Venkovní sadu pojal Liverpool se zaměřením na historickou variantu loga, bílou barvu doplňují červené detaily.
Autor: Premier League, ČTK
Zajímavý je i domácí trikot Newcastlu, který sází na různé svislé pruhy. Barevně dominuje černá a bílá, na ramenou poté světle modré detaily. Podobně jako v klubovém logu.
Autor: Adidas / Newcastle, ČTK
Námořnická varianta s kamennou pevností, jakožto ústředním vzorem tmavě modrého venkovního dresu Newcastlu. Dominuje historické logo i zajímavá barevná kombinace.
Autor: Adidas / Newcastle, ČTK
Alternativní dres Bournemouthu vyniká zajímavou barevnou kombinací, nicméně na první pohled vás praští do očí kulaté a křiklavé logo hlavního sponzora.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Paul Fritz, ČTK
Podobně jsou na tom i domácí dresy, i když u nich logo sponzora lépe zapadne vedle dominantních černo-červených pruhů.
Autor: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia, Profimedia.cz
Čistá, historická, elegantní. Taková je domácí varianta Sunderlandu, který se vytasil s povedenou edicí. Logo je zdůrazněno větším erbem okolo, dresy mají také límeček, což z nich dělá prvotřídní módní kousek.
Autor: Hummel / Sunderland, Profimedia.cz
Povedená je i venkovní varianta, která sází na růžovou barvu a nenápadné vzory. Zajímavá je i černá barva kolem límce, který díky tomu vynikne o to více.
Autor: Hummel / Sunderland, Profimedia.cz
Zatímco domácí sada je u Realu v klasické, bílé barvě, venkovní dres je v zeleném provedení se třpytivými detaily, což připomíná luxusní zboží.
Autor: Adidas / Real Madrid, Profimedia.cz
Alternativní sadu vytvořil Real Madrid růžovou s drobným vzorem.
Autor: Adidas / Real Madrid, Profimedia.cz
Domácí dres Barcelony vyniká několika různými odstíny modrých a červených pruhů, což dohromady tvoří pohledný celek.
Autor: Nike / Barcelona, Profimedia.cz
U venkovního dresu se Barcelona odvážila k zajímavé kombinaci černé a fialové, a to včetně lesklého klubového loga.
Autor: Nike / Barcelona, Profimedia.cz
Atlético Madrid ponechalo domácí bílo-červené pruhy, v nichž skrývá menší vzorované detaily.
Autor: William Cannarella / PsnewZ / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní dresy Atlétika jsou čistě černé s křiklavě zelenými detaily, což je zajímavá a málo vídaná varianta.
Autor: Nike / Atlético Madrid, Profimedia.cz
Dresy španělského Raya Vallecano i letos přicházejí s červeným bleskem. Domácí dres je jinak klasicky bílý, nově s černými rukávy.
Autor: Umbro / Rayo Vallecano, Profimedia.cz
Alternativní varianta Raya Vallecano mění pouze barvy, tradiční blesk zůstává.
Autor: Umbro / Rayo Vallecano, Profimedia.cz
Také španělský Betis má zajímavé trikoty. Domácí variantu zdobí diagonální proužky mezi klasickými svislými zeleno-bílými.
Autor: Hummel / Real Betis, Profimedia.cz
Alternativní varianta Betisu nabízí netradiční barvenou kombinaci, kde černo-modrou doplňuje křiklavě zelená.
Autor: Hummel / Real Betis, Profimedia.cz
Domácí dres Bayernu Mnichov nabízí tradiční červenou barvu s tmavšími proužky.
Autor: Adidas / Bayern Mnichov, Profimedia.cz
U venkovní varianty zvolil Bayern bílý trikot s tmavě modrými detaily, u proužků se střídá i červená klubová barva.
Autor: Adidas / Bayern Mnichov, Profimedia.cz
Žlutá a černá. Jak jinak. Borussia Dortmund v domácí sadě akcentuje regionální význam v siluetě ocelárny, která je skrytá v detailu žluté barvy.
Autor: Puma / Borussia Dortmund, Profimedia.cz
U venkovní varianty Borussia v podstatě otočila barvy, jen místo žlutých detailů jsou doplňky okolo límce a rukávů bílé.
Autor: Puma / Borussia Dortmund, Profimedia.cz
Tradiční pruhy tentokrát vyměnily lichoběžníky, jinak Bayer Leverkusen zůstává u klasické černo-červené domácí kombinace.
Autor: New Balance / Bayer Leverkusen, Profimedia.cz
Pro alternativní sadu zvolil Leverkusen čistou bílou variantu s černými doplňky.
Autor: New Balance / Bayer Leverkusen, Profimedia.cz
Lipsko si pro nadcházející sezonu připravilo bílé dresy s úzkými červenými proužky.
Autor: EXPA/ Hasan Bratic / Newspix.pl / Profimedia, Profimedia.cz
Zato u venkovního dresu zvolilo Lipsko odvážnou kombinaci červené a žluté s dalšími drobnými detaily na hrudi.
Autor: Puma / RB Lipsko, Profimedia.cz
Klasické modré dresy patří čerstvě bundesligovému Schalke.
Autor: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
U venkovního dresu zvolilo Schalke čistou bílou variantu s tmavě modrými doplňky a také speciální verzi loga.
Autor: Adidas / Schalke, Profimedia.cz
Čisté a elegantní. Juventus se u domácí varianty drží osvědčené černo-bílé a zlatých doplňků.
Autor: Adidas / Juventus, Profimedia.cz
U alternativních dresů se ovšem turínský klub pustil do experimentů s šedivými plameny.
Autor: Adidas / Juventus, Profimedia.cz
Domácí dresy Interu jsou tradičně černé a tmavě modré s křiklavě žlutými doplňky.
Autor: John Carusi / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Venkovní dresy Interu inspiroval baseball, i proto ty úzké pruhy.
Autor: Nike / Inter Milán, Profimedia.cz
Červená, černá, rossoneri. A v tradičním domácím dresu AC Milán pózuje Luka Modrič.
Autor: Puma / AC Milán, Profimedia.cz
Proti tomu alternativní sada je tmavší, s oranžovými prvky. Dominantní je střední a svislé postavení log.
Autor: Puma / AC Milán, Profimedia.cz
Sport, nebo móda? Domácí dres Neapole se speciálním logem ke stoletému výročí klubu.
Autor: Armani / Neapol, Profimedia.cz
Venkovní dres je bílý s modrými úzkými proužky a designovým límečkem. O návrhy se v Neapoli stará světoznámá módní značka Armani.
Autor: Armani / Neapol, Profimedia.cz
Červená a žlutá kombinace u AS Řím zůstává i nadále, domácí dres s fanoušky odhalil Paulo Dybala.
Autor: Adidas / AS Řím, Profimedia.cz
Venkovní sadu pojal AS Řím v dominantní bílé, kterou zdobí historické logo klubu v žluto-červených pruzích.
Autor: Adidas / AS Řím, Profimedia.cz
Domácí sada Lazia Řím má klasickou bleděmodrou barvu s bílým límcem. Tradice se nemění.
Autor: Mizuno / Lazio Řím, Profimedia.cz
Alternativní dres Lazia sází na tmavě modrou a zlaté doplňky.
Autor: Mizuno / Lazio Řím, Profimedia.cz
S respektem k italské tradici. Módní domácí dres představilo Como s dominantní tmavě modrou barvou a límcem v barvách loga.
Autor: Adidas / Como, Profimedia.cz
Vizuálně zajímavé nové dresy nabízí také Parma, jejíž domácí trikot decentně kombinuje všechny klubové symboly.
Autor: Puma / Parma, Profimedia.cz
Venkovní dres Parmy je naopak pouze žluto-modrý a typický kříž na něm tentokrát nenajdete.
Autor: Puma / Parma, Profimedia.cz
Domácí dres Paris St. Germain byl k vidění už v Superpoháru UEFA, široký červený pruh ohraničují před tmavě modrou ještě bílé proužky. Logo klubu, výrobce i sponzora jsou svisle pod sebou.
Autor: Nike / PSG, Profimedia.cz
Venkovní dres PSG je podobný, červené a modré pruhy jsou však rozdrobené do menších, které do sebe splývají.
Autor: Nike / PSG, Profimedia.cz
Francouzský Lyon, soupeř Sparty v předkole Ligy mistrů, představil pro nadcházející sezonu tenhle parádní venkovní dres v sytě červené barvě.
Autor: Adidas / Lyon, Profimedia.cz
Domácí bílo-modro-červený je dobře známý, ale tenhle alternativní trikot Lyonu se pusitl do odvážné duhové kombinace na černé.
Autor: Adidas / Lyon, Profimedia.cz
Povedený je i tento venkovní dres Monaka, který se pyšní cihlovou barvou a zlatými doplňky.
Autor: Mizuno / AS Monako, Profimedia.cz
Alternativní varianta klubu z monackého knížectví je inspirovaná místním životem. Vyniká bleděmodrými vlnami na modrém pozadí.
Autor: Mizuno / AS Monako, Profimedia.cz
Domácí dres francouzského Marseille je typicky bílý, vyniká však žlutými detaily kolem límce a na rukávech.
Autor: Puma / Marseille, Profimedia.cz
Venkovní varianta Marseille je inspirována Středozemním mořem a jeho vlnami.
Autor: Puma / Marseille, Profimedia.cz
Pro srovnání lze přidat i české kluby, které se v Evropě pravidelně prosazují. Vůbec poprvé po třiceti letech má na svých dresech logo Adidas Originals také Sparta, a takto vypadá její venkovní varianta.
Autor: AC Sparta Praha
U domácího dresu Sparta zvolila postupný přechod z rudé do černé, což symbolizuje posun z původních černých dresů do současných rudých před sto dvaceti lety.
Autor: AC Sparta Praha
Zajimavé dresy představila také Slavia, její venkovní varianta kombinuje černou a červenou barvu vespod a na rukávech.
Autor: SK Slavia Praha
Domácí slávistická varianta vychází ze sešívané tradice, na límci a koncích rukávů jsou pak barvy české trikolory.
Autor: SK Slavia Praha