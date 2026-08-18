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OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

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  10:08
Dresy Domácí dres Arsenalu se drží klasického schématu, a to červeného vršku s bílými... Tahle novinka se Arsenalu povedla. Nový venkovní dres má dominantní tmavě... I domácí dres Manchesteru United sází na osvědčený vzhled. Červenou doplňují... Venkovní dres sází na svislé uspořádání log, včetně alternativního klubového,... Domácí dres Manchesteru City ukazuje přechod mezi světle modrou a bílou barvou.... Černo-žlutá kombinace tentokrát patří venkovnímu dresu Manchesteru City, který... Domácí sada Chelsea působí na první pohled velice jednoduše, protože sází na... Černou barvu se zlatými detaily zvolila pro svůj venkovní dres Chelsea, jejíž... Žádná zásadní změna, Tottenham se u domácího dresu drží osvědčené klasiky, tedy... Tottenham však překvapil třetí sadou, které dominuje fialová barva a výrazné... Liverpool u domácího dresu vsadil na bílé detaily a tvary, které pokrývají...
Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších zahraničních týmů a také těch, které se svým designem vymykají.

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Témata: Armani

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Kozlovice vs. SlavičínFotbal - 1. kolo - 19. 8. 2026:Kozlovice vs. Slavičín //www.idnes.cz/sport
19. 8. 17:30
  • 1.60
  • 3.97
  • 4.24
Nijmegen vs. Bodo/GlimtFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Nijmegen vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 2.66
  • 4.03
  • 2.37
Beer Ševa vs. SabahFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Beer Ševa vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 2.31
  • 3.46
  • 3.10
Slovan Bratislava vs. CeljeFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Slovan Bratislava vs. Celje //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 1.86
  • 3.87
  • 4.27
Celtic vs. LinzFotbal - Play-off - 19. 8. 2026:Celtic vs. Linz //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 1.74
  • 3.98
  • 4.62
Atlético vs. MálagaFotbal - 1. kolo - 19. 8. 2026:Atlético vs. Málaga //www.idnes.cz/sport
19. 8. 21:00
  • 1.35
  • 5.36
  • 9.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

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