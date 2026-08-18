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Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?
První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...
Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli
Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....
OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?
Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...
Fotbalové přestupy ONLINE: Slávista Mbodji jde do Waregemu, Beauguel končí v Artisu
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili
Slávističtí fotbalisté poprvé v novém ročníku ztratili body. Ve čtvrtém kole Chance Ligy remizovali v Liberci 1:1. Brzy vedli díky šťastné teči kapitána Holeše, ale nebyli lepším týmem. Za domácí...
Kolik ještě zbývá? Přesný nastavený čas mohou kluby nově ukázat na obrazovkách
Během utkání první a druhé fotbalové ligy mohou kluby na stadionu nově zobrazovat na časomíře i probíhající nastavený čas. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace (LFA), která v...
Transparentní Anglie. Zveřejní komunikaci sudích i zvuk z rozhovorů s fotbalisty
Novinka, která už pár týdnů funguje v české fotbalové lize, se o víkendu v podobném duchu spustí také v anglické Premier League. Jenže zatímco tuzemští diváci slyší komunikaci sudích s...
Skácel o Panathinaikosu: Tradiční klub, který se zvedá. Hradec to bude mít těžké
V Panathinaikosu působil jen něco málo přes rok, ale vzniklo z toho pouto na celý život. „Krásný rok a úžasný zážitek na celý život,“ říká Rudolf Skácel o svém angažmá v aténském velkoklubu. A...
Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů. V minulém ročníku nasbírali z osmi zápasů jen tři body za tři remízy. Jak si povedou letos? V našem přehledu najdete soupeře a...
Chtěl by hrát víc, ale... Hořkost necítím, ve Spartě přijmu cokoli, líčí Kadeřábek
Ač do utkání nezasáhl a na závěrečnou děkovačku přišel v krémovém tričku a teniskách, společně s dalšími spoluhráči se po utkání s Teplicemi (4:1) postavil za Matěje Juráska před sparťanským kotlem....
Lyon remizoval s Fenerbahce, nerozhodně skončily i další boje o Ligu mistrů
Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného 4. předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s istanbulským celkem Fenerbahce 1:1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta...
Co se děje s Musialou? Opora Bayernu zkolabovala ve druhém utkání po sobě
Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala v úterý zkolaboval v Heidenheimu v generálce Bayernu Mnichov na sobotní utkání o Superpohár proti Dortmundu. Třiadvacetiletého ofenzivního záložníka...
Dohodnuto, podepsáno. Barcelona uzavřela s Rodrim čtyřletou smlouvu
Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri podepsal v Barceloně čtyřletou smlouvu. Avizovaný přestup z Manchesteru City, kde držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa za rok 2024...
Hitlerův knírek z prstů, hajlování. Za oslavu gólu dostal fotbalista stopku na rok
Roční zákaz fotbalu a pokutu 200 korun vyfasoval Dominik Paták hrající 6. fotbalovou ligu za TJ Sokol Rymice na Kroměřížsku. Provinit se měl tím, že slavil branku gesty spojenými s nacistickou...
Pro Patráka skončil přinejmenším podzim. Kapitán Pardubic si přetrhl zkřížený vaz
Kapitán pardubických fotbalistů Vojtěch Patrák si v sobotním ligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl zkřížený vaz. Příští týden čeká šestadvacetiletého útočníka operace.
Senegal přilákal slavné jméno. Tamní reprezentaci bude trénovat Vieira
Bývalý francouzský mistr světa a Evropy Patrick Vieira je novým trenérem fotbalistů Senegalu. Bez dalších podrobností to dnes oznámil národní svaz.
Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?
Tři změny verdiktu, všechny v utkání v Ostravě, kde Artis Brno prohrál 0:1. „Video, video. Doporučujeme přezkum,“ zvolá několikrát do sluchátka Pavel Ochotnický, jenž na zápas 4. kola fotbalové ligy...