Liverpool oznámil nového kouče. Iraola si udělal jméno v Bournemouthu

Tradiční anglický klub to oznámil v prohlášení bez délky kontraktu, podle britských médií se jedná o dva roky.
Iraola trénoval Bournemouth tři sezony. V uplynulém ročníku s ním obsadil šesté místo, pouhé tři body a jednu pozici za Liverpoolem. Vybojoval tak s klubem historický postup do Evropské ligy.
„Liverpool je prostě Liverpool. Atmosféra, fanoušci, klub, hráči, možnost koučovat špičkové hráče a šance bojovat o trofeje. Těžko můžete najít něco lákavějšího,“ uvedl Iraola v prohlášení na webu nového zaměstnavatele.
Iraolův intenzivní styl s důrazným napadáním se podobá systému, s nímž Liverpool sklízel úspěchy pod bývalým trenérem Jürgenem Kloppem. Na druhou stranu ale bývalý dlouholetý obránce Athleticu Bilbao a španělský reprezentant ještě nevedl žádný velkolub a nezískal jako trenér velkou trofej.
Před Bournemouthem působil Iraola ve Vallecanu, týmu Mirandés a AEK Larnaka.