Ibrahimovič uvedl nového trenéra, AC Milán povede Fonseca

Fonseca, jenž většinu kariéry strávil v Portugalsku, se do Serie A vrací po třech letech. Od roku 2019 vedl dvě sezony AS Řím, předloni se upsal na dva roky Lille. S klubem skončil nejprve pátý, letos čtvrtý a Lille jen těsně unikl přímý postup do Ligy mistrů, kterou si však může ještě vybojovat v kvalifikaci. Přesto se obě strany dohodly na ukončení spolupráce.

Pioli skončil na lavičce AC po pěti letech, přestože měl smlouvu ještě i na nadcházející ročník. V uplynulé sezoně skončil Milán druhý a vylepšil tak loňské čtvrté místo po titulu z roku 2022, ale s propastnou ztrátou na městského rivala Inter, který ligu vyhrál o 19 bodů. Tým AC navíc prohrál obě derby, to první v září dokonce 1:5.

Na evropské scéně skončilo pro Milán zklamáním i působení v Lize mistrů. Po loňském semifinále vypadl tým tentokrát už v základní skupině, ale ze třetího místa postoupil alespoň do play off Evropské ligy. V něm vyřadil Rennes a pražskou Slavii, ale ve čtvrtfinále ztroskotal na AS Řím.