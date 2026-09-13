„Mimo hřiště nejsem tak sebevědomý, ale na něm musíte ukázat svoje ego,“ tvrdí mládežnický reprezentant a odchovanec Litoměřicka, který se k západním sousedům vydal díky přeshraničnímu projektu mezi Viagemem Ústí nad Labem a Dynamem Drážďany. „Věděl jsem, že chci jít zahraniční cestou, ne zůstat v Česku. Díky tomu jsem poznal fotbal ve větší intenzitě.“
Zahálka se pohybuje na hrotu, je vysoký, technický i gólový, možná z něj bude jednou nástupce Patrika Schicka. Jejich somatotypy jsou stejné, oba nastupují na pozici devítky.
Slýcháte o vaší podobnosti s hvězdou bundesligy, nyní hráčem Bayeru Leverkusen?
Je možné, že něco společného máme, ale já se nerad s někým porovnávám. Zvlášť když Patrik Schick je podle mě možná nejlepší český fotbalista současnosti. I v Německu ho všichni znají, je tu populární. Doufám, že se vrátí do reprezentace, pro nároďák by to byla dobrá zpráva. Myslím, že každý by si to přál.
V Borussii bydlím na klubovém internátu, kde my hráči máme každý svůj apartmán, je tu kuchař, sauna, společenská místnost s kulečníkem a ping-pongem.