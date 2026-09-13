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Nový Schick? Zahálka jezdil za snem v mikrobusu, už v šestnácti patří Gladbachu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00

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Český fotbalista Filip Zahálka po podpisu smlouvy v Mönchengladbachu. | foto: www.borussia.com

Ještě nepotřeboval občanku - a už hrál v cizině. Ještě neuměl německy - a už sázel góly za drážďanskou mládež. Ještě není plnoletý – a už patří bundesligovému klubu. Nezahálí - pracuje! Český fotbalový talent Filip Zahálka v pouhých 16 letech přestoupil do Borussie Mönchengladbach a brzy chce prorazit i do prvního týmu.

„Mimo hřiště nejsem tak sebevědomý, ale na něm musíte ukázat svoje ego,“ tvrdí mládežnický reprezentant a odchovanec Litoměřicka, který se k západním sousedům vydal díky přeshraničnímu projektu mezi Viagemem Ústí nad Labem a Dynamem Drážďany. „Věděl jsem, že chci jít zahraniční cestou, ne zůstat v Česku. Díky tomu jsem poznal fotbal ve větší intenzitě.“

Zahálka se pohybuje na hrotu, je vysoký, technický i gólový, možná z něj bude jednou nástupce Patrika Schicka. Jejich somatotypy jsou stejné, oba nastupují na pozici devítky.

Slýcháte o vaší podobnosti s hvězdou bundesligy, nyní hráčem Bayeru Leverkusen?
Je možné, že něco společného máme, ale já se nerad s někým porovnávám. Zvlášť když Patrik Schick je podle mě možná nejlepší český fotbalista současnosti. I v Německu ho všichni znají, je tu populární. Doufám, že se vrátí do reprezentace, pro nároďák by to byla dobrá zpráva. Myslím, že každý by si to přál.

V Borussii bydlím na klubovém internátu, kde my hráči máme každý svůj apartmán, je tu kuchař, sauna, společenská místnost s kulečníkem a ping-pongem.

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