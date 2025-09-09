Nečekané loučení. Nottingham vyhodil kouče, rozhádal se s výstředním majitelem

U fotbalistů Nottinghamu skončil s okamžitou platností trenér Nuno Espírito Santo. Portugalský kouč, jenž v minulé sezoně dovedl tým poprvé po 30 letech k postupu do pohárové Evropy, doplatil na napjaté vztahy s majitelem klubu a stal se prvním odvolaným trenérem v této sezoně Premier League. O jeho propuštění informovali zástupci Forest na webu, jméno nástupce zatím nezveřejnili.
„Klub děkuje Nunovi za jeho přínos během velmi úspěšné éry na City Ground, zejména za jeho roli v sezoně 2024-25, na kterou se bude navždy vzpomínat s láskou,“ uvedl klub v prohlášení. „Jako někdo, kdo sehrál klíčovou roli v našem úspěchu v minulé sezoně, bude mít v našem klubu vždy zvláštní místo.“

Nuno naznačil už před dvěma týdny, že si není svou pozicí na lavičce jistý vzhledem ke zhoršujícím se vztahům s majitelem Evangelosem Marinakisem.

V klubu sice po sedmém místě v minulé sezoně podepsal novou vylepšenou smlouvu na další tři roky, vedení ale kritizoval za malou aktivitu na přestupovém trhu a prohlásil, že klub svým přístupem mrhá šancí na další rozvoj. Nedávno pak připustil, že jeho vztahy s majitelem už nejsou tak dobré, jako v minulé sezoně.

Jednapadesátiletý Nuno strávil na lavičce Forest 21 měsíců. Mužstva se ujal v prosinci 2023 a pomohl ho zachránit mezi elitou. V minulé sezoně dokonce s týmem do posledních kol bojoval o místo v Lize mistrů. Evropskou ligu už si ale s Nottinghamem nezahraje.

Nottinghamu patří po třech odehraných kolech Premier League v tabulce 10. místo s jednou výhrou, remízou a porážkou. O víkendu čeká Forest duel s třetím Arsenalem.

