Nottingham si po nedělním utkání po třiceti letech zajistil účast v evropských pohárech, ale i tak remíza se sestupujícím Leicesterem klubového šéfa namíchla.

Nestačí mu Konferenční liga, on chce do Champions League, o kterou se tým pere s dalšími pěti soupeři a jsou jen čtyři místa.

„Byli jsme frustrovaní zraněním Taiwa Awoniyiho a špatným odhadem lékařského personálu ohledně jeho schopnosti pokračovat ve hře. Myslím si, že to je normální a ukazuje, jakou vášeň pro náš klub cítíme,“ obhajoval se Marinakis.

„Dnes oslavujeme. Nottingham se představí na evropské scéně a slib, který jsem dal fanouškům, jsme splnili.“

Účast anglických klubů v evropských pohárech Liga mistrů, 6 klubů: 1. až 5. místo, plus vítěz finále Evropské ligy (Manchester United, nebo Tottenham) Evropské liga, 2 kluby: 6. tým Premier League a vítěz Anglického poháru (Pokud finále FA Cupu vyhraje Manchester City a zároveň si zajistí účast v Lize mistrů, právo vítěze poháru přejde na 6. tým Premier League a do Evropské ligy půjde i 7. tým ligového pořadí). Konferenční liga, 4. předkolo, 1 klub: 7. tým Premier League, což je nyní Nottingham. (Pokud Anglický pohár vyhraje Manchester City a zajistí si účast v Lize mistrů, do závěrečného předkola Konferenční ligy půjde osmý tým Premier League).

Nottingham, který loni bojoval o záchranu, se v průběhu letošní sezony dlouho pohyboval na třetím místě za suverénním Liverpoolem a Arsenalem. Ale v posledním období ve vyrovnaném čele tabulky klesl na sedmou příčku. Na pátou pozici, která ještě zaručuje Ligu mistrů, ztrácí dvě kola před koncem jediný bod.

„Musíme dál věřit a snít. Jsme nesmírně hrdí na to, co trenér a tým dokázali. Je to historický úspěch,“ prohlásil Marinakis poté, co byl za své chování bezprostředně po utkání proti Leicesteru v Anglii kritizován.

Ostatní majitelé klubů vystupují na veřejnosti decentně, při zápasech sedí v lóži v oblecích. Proti tomu Marinakis vběhne na hřiště ve vytahaném bílém triku a cosi křičí na trenéra.

Ten proti majiteli nešel a zdůraznil, že jeho jednání opravdu způsobily zmatky kolem útočníka Awoniyiho. Nigerijec šel do hry devět minut před koncem po brance hostů na 2:2 s tím, aby se pokusil stav zvrátit ve prospěch domácích.

Jenže při zakončení po centru Elangy narazil do tyče a zranil se. Po ošetření naznačil, že je v pořádku a kouče přesvědčil, aby ho na hřišti nechal. Jenže bylo vidět, že se do hry plnohodnotně zapojit nemůže. Trenér Espirito Santo přesto v závěru sáhl k poslednímu střídání, na hřiště poslal Jota Silvu místo Andersona. A když pak Awoniyi nemohl, dohrávali domácí v deseti.

„Museli jsme hrát o jednoho méně, což všechny frustrovalo. Fotbal je plný emocí a je těžké je někdy ovládat. Zvlášť v zápase, ve kterém jsme měli tolik očekávání,“ vysvětloval kouč.

Na otázku, jestli se necítí poníženě, jak se k němu Marinakis veřejně choval, portugalský kouč rozverného Řeka obhajoval.

„Díky majiteli a jeho vášni jako klub rosteme. Posouvá nás dál. Chce, abychom byli co nejlepší. Myslím si, že třicet tisíc fanoušků to cítí stejně, určitě by spousta z nich taky šla na hřiště, aby nám k tomu něco řekla. Jako klub vděčíme rodině Marinakisových za hodně.“

Ale kritiku Marinakisova chování tím neutišil. „To, co majitel klubu právě udělal na hřišti, je naprosto skandální. Kdybych byl trenérem, rozhodně bych si s ním promluvil, protože tohle se stávat nemůže. To byl snad vtip,“ prohlásil bývalý anglický reprezentant a současný expert Garry Neville v rozhovoru pro Sky Sports.

EuroFoot @eurofootcom 🚨🇬🇷 Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis went onto the pitch after the 2-2 draw against Leicester.



He had a few words with manager Nuno Espirito Santo, reports @BBCSport. 😳 https://t.co/BMLG8upiUa oblíbit odpovědět

Ne všichni to však viděli jako Neville.

„Není to ideální, ale podívejme se na to s nadhledem. Mají skvělou sezonu, postoupili do evropských pohárů. Nebylo by správné se zabývat takovým malým incidentem,“ řekl někdejší záložník Danny Murphy pořadu BBC.

Marinakis působí v Nottinghamu od roku 2017. Zároveň přes svou společnost ovládá také řecký Olympiakos a portugalské Rio Ave.

Loni nesměl pět zápasů na stadion, protože po prohře s Fulhamem plivl na zem směrem k rozhodčím. Poté uvedl, že svého činu nelituje, protože sudí výrazně chybovali.