Zástupci Nottinghamu oznámili Postecoglouovo odvolání pár minut po zápase s tím, že se nyní nebudou k pozici trenéra více vyjadřovat. Podle médií by šedesátiletého Australana mohl nahradit bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.
|
ONLINE: Krejčí vlastním gólem uzavřel prohru Wolves, Haaland svalil Everton
Postecoglou přišel do Nottinghamu 9. září místo Portugalce Nuna, který skončil u týmu kvůli napjatým vztahům s majitelem klubu Evangelosem Marinakisem. V minulé sezoně Nuno dovedl mužstvo po 30 letech k postupu do pohárové Evropy.
Nottingham je v tabulce Premier League s pěti body z osmi utkání na sestupové 18. pozici. V Evropské lize má po dvou zápasech bod.