39 dní a dost. Nottingham vyhodil kouče minuty po hvizdu, nedošel ani na tiskovku

  17:23
Jen 39 dnů vydržel australský trenér Ange Postecoglou na lavičce fotbalistů Nottinghamu. Vedení klubu ho odvolalo sedmnáct minut po sobotní ligové porážce 0:3 s Chelsea, bývalý trenér Tottenhamu či australské reprezentace nestihl dojít ani na tiskovou konferenci. Během osmi zápasů ve funkci si nepřipsal ani jedno vítězství, jeho svěřenci uhráli jen dvě remízy.
Zklamaný trenér Nottinghamu Ange Postecoglou.

Zklamaný trenér Nottinghamu Ange Postecoglou. | foto: AP

Trenér Nottinghamu Ange Postecoglou nebyl spokojený se hrou svému týmu v zápase...
Kouč Tottenhamu Ange Postecoglou s trofejí pro vítěze Evropské ligy.
Fanoušci Tottenhamu s transparentem odkazující na slova kouč Ange Postecogloua....
Trenér Tottenhamu Ange Postecoglou sleduje svoje svěřence ve finále Evropské...
7 fotografií

Zástupci Nottinghamu oznámili Postecoglouovo odvolání pár minut po zápase s tím, že se nyní nebudou k pozici trenéra více vyjadřovat. Podle médií by šedesátiletého Australana mohl nahradit bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.

ONLINE: Krejčí vlastním gólem uzavřel prohru Wolves, Haaland svalil Everton

Postecoglou přišel do Nottinghamu 9. září místo Portugalce Nuna, který skončil u týmu kvůli napjatým vztahům s majitelem klubu Evangelosem Marinakisem. V minulé sezoně Nuno dovedl mužstvo po 30 letech k postupu do pohárové Evropy.

Nottingham je v tabulce Premier League s pěti body z osmi utkání na sestupové 18. pozici. V Evropské lize má po dvou zápasech bod.

