Nottingham letí jako za starých časů. Kouč: Poháry? Ještě jsme nic nedokázali

Sešlo se to v neděli odpoledne vskutku zajímavě. Když se fotbalisté Nottinghamu Forest po vítězství nad Evertonem (2:0) posunuli na druhou příčku anglické Premier League, čímž znovu potvrdili, že to s bojem o Evropu myslí doopravdy vážně, coby asistent v trenérském štábu soupeře u toho byl shodou okolností i jejich poslední pohárový střelec. V příští sezoně tomu bude už třicet let.