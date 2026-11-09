„Je to nepřijatelná situace. Nemůžeme tolerovat, že fanoušci znemožní odehrání zápasu. Poškozují tím svůj klub, hráče, celý sport a tisíce příznivců, kteří dorazili na stadion,“ čertila se Nizozemská fotbalová asociace.
A proč že hostující fanoušci na zápas nemohli?
Vitesse argumentoval bezpečnostními obavami. Původně navrhl snížení počtu příznivců z tradičních osmi set na pět stovek, nakonec jim ale udělil kompletní zákaz.
„V posledních týdnech klub i policie nabízely soupeři několik různých podmínek a možností, jak je naplnit. Ale po dlouhých rozhovorech bylo jasné, že by fanoušci soupeře tyhle podmínky nedodrželi,“ napsal v sobotu večer domácí klub v prohlášení.
Policie fanoušky De Graafschapu vyhodnotila jako problémovou skupinu kvůli potyčkám, které provázely minulé vzájemné utkání. Teď se navíc řešila i možná kontroverzní chorea a transparenty – jednou z podmínek Vitesse bylo, aby si hostující fanoušci žádné nedovezli, ti to však odmítali.
„Je nepřijatelné, že jsou naši příznivci vykreslování tímhle způsobem. Opravdu nás to mrzí,“ reagoval na zákaz De Graafschap, vlastní fanoušky však vyzval k respektování verdiktu, což se nestalo.
Zatímco příznivci i hráči Vitesse pak v neděli čekali na stadionu, týmový autobus soupeře nemohl odjet a utkání bylo nakonec odloženo. Domácí fotbalisté si jen zaskákali před kotlem, než odešli z trávníku.
„Je mi líto, že se nemohlo očekávané regionální derby odehrát. Snažili jsme se pro to udělat maximum, ale bohužel nebyla jiná možnost. Nejvíc mě to mrzí za všechny ty, kteří čekali na tribunách. Něco takového jsem ještě nezažil,“ napsal poté Willem van der Linden, ředitel Vitesse.
Případ nyní bude řešit tamní disciplinární komise.
„Ten incident nás šokoval, ale nejdřív si musíme udělat o situaci jasný obraz, než se k tomu podrobněji vyjádříme,“ doplnil De Graafschap.