Oživovali ho na hřišti, měl srdeční zánět. Medici skvěle zareagovali, děkoval Dost

11 fotbalistů, kteří zkolabovali na trávníku i mimo něj

Christian Eriksen

(12. 6. 2021)

V zápase Eura s Finskem v Kodani náhle zkolaboval u postranní čáry. Medici k němu přispěchali a dánský záložník má od té doby voperovaný kardiostimulátor.

Raphael Dwamena

(27. 10. 2021)

Útočník Lince s voperovaným defibrilátorem zkolaboval v utkání Rakouského poháru. Náhle se chytil za hrudník a o chvíli později se s křikem složil na zem. Se srdcem míval problémy dlouhodobě. Při převozu do nemocnice byl už při vědomí.

Fabrice Muamba

(17. 3. 2012)

Během utkání Anglického poháru zkolaboval záložník Boltonu a zápas s Tottenhamem se nedohrál. Dlouho bojoval o život v kritickém stavu v nemocnici, nakonec musel ukončit kariéru.

Michal Meduna

(19. 6. 2006)

Českého forvarda z Manisasporu potkal srdeční kolaps při utkání s Galatasarayem Istanbul. Následná vyšetření odhalila, že trpěl poruchou srdečního rytmu. Přežil, podstoupil operaci srdce, ale v pětadvaceti musel s vrcholovou kariérou skončit.

Marc-Vivien Foe

(† 26. 6. 2003)

Osmadvacetiletý kamerunský reprezentant zkolaboval v červnu 2003 během semifinále Poháru FIFA. Přes okamžitou pomoc se doktorům nepovedlo osmadvacetiletého hráče zachránit. Ukázalo se, že Foe trpěl srdeční vadou.

Miklós Fehér

(† 25. 1. 2004)

Čtyřiadvacetiletý maďarský útočník kopal za Benfiku a při duelu s Guimaraesí asistoval. Branku oslavoval tak, že dostal žlutou kartu. Ironicky se tomu usmál, jenže pak se předklonil, zapřel o kolena a padl k zemi. Lékaři dělali, co mohli, ale Fehér infarkt nepřežil.

Antonio Puerta

(26. 8. 2007, † 28. 8. 2007)

Dvaadvacetiletý španělský záložník dvakrát zkolaboval v ligovém mači proti Getafe. V nemocnici byl hospitalizován dva dny, zůstával na jednotce intenzivní péče, dýchal s pomocí přístrojů a byl pod sedativy. Lékaři poté oznámili jeho smrt.

Dani Jarque

(† 8. 8. 2009)

Šestadvacetiletý obránce a kapitán Espaňolu Barcelona zemřel v hotelu během soustředění v Itálii. Dopoledne ještě trénoval, večer mu selhalo srdce.

Piermario Morosini

(† 14. 4. 2012)

Srdeční kolaps nepřežil ani italský obránce tehdejšího druholigového Livorna. Sanitka přijela na hřiště pozdě kvůli policejnímu autu, které blokovalo vjezd na stadion. Bývalý reprezentant do 21 let pak v péči lékařů zemřel ve věku 25 let.

Grégory Mertens

(27. 4. 2015, † 30. 4. 2015)

Tragicky skončilo utkání v belgické lize, kde zkolaboval obránce Lokerenu v zápase rezervního týmu. Od té chvíle byl Mertens v kritickém stavu a lékaři ho po převozu do nemocnice udržovali v umělém spánku. Tři dny po tragédii zemřel ve věku 24 let.

Cheick Tioté

(† 5. 6. 2017)

Reprezentant Pobřeží slonoviny zemřel ve třiceti letech. Zkolaboval při tréninku čínského klubu Peking Enterprises, kde působil od února téhož roku. Příčinou smrti defenzivního záložníka, který kopal třeba za Newcastle či Twente Enschede, byl infarkt.