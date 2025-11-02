Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Nejslabší tým nizozemské fotbalové ligy Heracles Almelo nastřílel v předchozích deseti ligových zápasech sedm branek, ale v 11. kole senzačně svoji bilanci více než zdvojnásobil, když deklasoval Zwolle 8:2. Na týmu s českým záložníkem Janem Žambůrkem se zatím pozitivně projevuje změna trenéra, protože po nedávném odvolání Base Sibuma vyhrál pod vedením dočasného kouče a dosavadního asistenta Hendrieho Krüzena i druhý soutěžní zápas po středečním pohárovém triumfu 4:1 v Bredě.

Jan Žambůrek z Almela v souboji s Jamirem Monteirem ze Zwolle. | foto: AP

Domácí celek sice jako první inkasoval, ale čtyřmi brankami do přestávky včetně hattricku, který během pouhých 14 minut zkompletoval Jizz Hornkamp, skóre otočil. Hosté navíc od konce první půle hráli v deseti a po změně stran inkasovali znovu čtyřikrát, tentokrát pokaždé od jiného hráče. Jediný střelec Zwolle Kaj de Rooij se podruhé v zápase trefil až za stavu 1:7. Žambůrek, který v současnosti v Almelu nastupuje pravidelně v základní sestavě, odehrál celý zápas.

Almelo si připsalo své druhé nejvyšší vítězství v Eredivisi v historii, výrazněji dosud porazilo pouze v roce 2011 Venlo (7:0). Zwolle naopak utrpělo nejtěžší porážku. Šestigólovým rozdílem sice neprohrálo poprvé, ale ještě nikdy s osmi inkasovanými góly.

Díky střeleckému procitnutí už Almelo nemá nejhorší útok v lize, nicméně s 32 inkasovanými brankami je stále nejhůře bránícím celkem. Na dně tabulky ale nyní ztrácí už jen dva body na předposlední Telstar, Zwolle je druhé od konce už jen s tříbodovým náskokem na Heracles.

