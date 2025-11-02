Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Domácí celek sice jako první inkasoval, ale čtyřmi brankami do přestávky včetně hattricku, který během pouhých 14 minut zkompletoval Jizz Hornkamp, skóre otočil. Hosté navíc od konce první půle hráli v deseti a po změně stran inkasovali znovu čtyřikrát, tentokrát pokaždé od jiného hráče. Jediný střelec Zwolle Kaj de Rooij se podruhé v zápase trefil až za stavu 1:7. Žambůrek, který v současnosti v Almelu nastupuje pravidelně v základní sestavě, odehrál celý zápas.
Almelo si připsalo své druhé nejvyšší vítězství v Eredivisi v historii, výrazněji dosud porazilo pouze v roce 2011 Venlo (7:0). Zwolle naopak utrpělo nejtěžší porážku. Šestigólovým rozdílem sice neprohrálo poprvé, ale ještě nikdy s osmi inkasovanými góly.
Díky střeleckému procitnutí už Almelo nemá nejhorší útok v lize, nicméně s 32 inkasovanými brankami je stále nejhůře bránícím celkem. Na dně tabulky ale nyní ztrácí už jen dva body na předposlední Telstar, Zwolle je druhé od konce už jen s tříbodovým náskokem na Heracles.