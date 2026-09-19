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Z Mostu za sluncem. Jak se žije českým dorostencům ve Španělsku

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  18:34
Anton (vlevo) a Nikolas Stehlíkovi hrají za španělský Alhendín

Anton (vlevo) a Nikolas Stehlíkovi hrají za španělský Alhendín | foto: archiv rodiny Stehlíkových

Manželé Anton a Nikola Stehlíkovi se synem Nikolasem po postupu do Division de...
Anton Stehlík v dresu Alhendínu
Nikolas Stehlík v zápase české reprezentace do 18 let.
Šéf fotbalového Mostu Anton Stehlík
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Před pár týdny nastoupil coby první Čech obou českých rodičů v první dorostenecké lize ve Španělsku. Teď dal v soutěži i první gól. A dostal se do sestavy kola. Kdo je talentovaný Nikolas Stehlík? Chlapec, který má fotbal v krvi. Stejně jako jeho bratr-dvojče Anton.

Jejich dědeček Anton Stehlík totiž hrával v 70. letech národní ligu za Most a později působil jako trenér zejména v klubech na severu Čech. I jejich otec Anton je bývalý fotbalista. Po kariéře byl sportovním ředitelem a poté majitelem FK Banik Most.

„S bráchou hrajeme za klub C.F. Alhendín Balompié, za kategorii U19. Je to sice menší městečko u Granady, ale má skvělé podmínky a zázemí pro fotbal,“ povídá Nikolas.

Oba bratři jsou součástí týmu Alhendínu, který působí v nejvyšší španělské dorostenecké soutěži (División de Honor Juvenil), jedné z nejprestižnějších mládežnických soutěží v Evropě. Nikolas si při svém druhém startu v soutěži připsal první gól a dostal se do nejlepší sestavy kola, jeho bratr Anton na své první minuty teprve čeká.

„Všechny mládežnické týmy Alhendínu hrají nejvyšší soutěž Španělska. Sousední a slavnější klub Granada má pochopitelně také svou mládežnickou canteru, tedy akademii, ale my máme v této sezoně v top soutěžích mládeže maximální obsazenost,“ říká Anton.

V listopadu bratři oslaví osmnáctiny a ve Španělsku už jsou jako doma. Po životní i fotbalové stránce. Jak se vůbec na jih Evropy dostali? S fotbalem začínali v Baníku Most, poté byli dva roky v německém celku VfL Pirna-Copitz 07, spřáteleném klubu Dynama Drážďany, a v létě 2021 po pandemii covid-19 se celá rodina přestěhovala do Španělska, kde kluci začali hrát za mladší žáky.

„Kvůli pravidlům od FIFA to byly ze začátku docela peripetie, přestup z ciziny do ciziny není v mládežnických kategoriích nic snadného, zvlášť ve Španělsku, kde FIFA zpřísnila pravidla pro pohyb mládežníků z jiných zemí. Ale nakonec to vyšlo a od října 2021 hrají kluci fotbal tady,“ vysvětluje jejich otec, který má sám UEFA B licenci, ale působí u jiného sportu - spolupracuje s regionální španělskou firmou na výrobu padelových kurtů.

Manželé Anton a Nikola Stehlíkovi se synem Nikolasem po postupu do Division de Honor, nejvyšší soutěže dorostu ve Španělsku.

A v čem vidí největší rozdíly mezi českým a španělským mládežnickým fotbalem? „Od malička v dětech pěstují sebevědomí, hru jeden na jednoho a neustálý kontakt s balonem. Hrají různé typy malých her v Čechách známých jako baga, tady tomu říkají ronda, šest na šest, osm na osm... V různých situacích a prostorech. Vůbec děti nezatěžují nějakou taktikou a přehnaným týmovým pojetím hry. Ani moc nelpí na nějakém drilu a kondici. Všichni se tak nějak fotbalem hlavně baví,“ říká Stehlík starší.

„A musíme uznat, že všichni hráči tady mají fotbalovou techniku na skvělé úrovni, pořád je v nich ta tiki-taka, díky níž chtějí postupně unavit svého soupeře. Třeba střelbu, tu trénují minimálně. A nikdy jsem tady neviděl, že by trenér vynadal hráči, že šel zbytečně do druhé a třetí kličky a přišel o míč. Tady vyloženě nutí hráče jít jeden na jednoho.“

Nikolas a Anton začínali ve Španělsku v mladších žácích ve 3. lize Andalusie, po půl roce už hráli o soutěž výš a v posledním roce žákovské kategorie byl Nikolas nejlepším střelcem 2. ligy a dostal se do výběru Granady.

„Niko byl skautován akademií v Cádizu, odehrál za ně přípravné utkání, nicméně Cádiz je od nás daleko, a tak přestoupil do Alhendínu a Anton do klubu Motril CF, kde trénoval i s prvním týmem hrající pátou nejvyšší soutěž. To bylo poprvé v životě, co se kluci fotbalově rozdělili,“ vzpomíná jejich otec.

Alhendín v minulé sezoně postoupil do nejvyšší dorostenecké soutěže, a tak když Anton dostal možnost vrátit se, neváhal. „Takže kluci jsou zase v jednom týmu, ale Anton, který hraje pravého wingbeka, to bude mít trochu složitější. Na jeho post přišel hráč z Atlétika Madrid, který už v šestnácti letech občas trénoval s áčkem. Na druhou stranu, konkurence je zdravá a hráče posouvá.“

Anton Stehlík v dresu Alhendínu

Možná byste neřekli, že Division de Honor U19 čili nejvyšší liga dorostu ve Španělsku, se hraje i na africkém kontinentu, konkrétně ve španělských enklávách Ceuta a Melilla. „Když jsem cestovali za zápas do Ceuty proti týmu Sporting Atletico, plavili jsme se hodinu trajektem přes Gibraltarský průliv. No a na zápas do Melilly poletíme s týmem letadlem z Málagy,“ těší se bratři.

Co je ještě unikátní? „Že ve Španělsku hráče v posledním roce dorostu neposouvají do dospělých, ale nechávají je odehrát celou sezonu ve své kategorii. Ale najdou se i výjimky, třeba madridská La Fabrica či barcelonská La Masia.“ říká Stehlík starší.

Rodina si pochvaluje, že ve Španělsku je jejich milovaný fotbal sportem číslo jedna. „Každá vesnice má svůj stadionek s umělým osvětlením a provoz platí místní samospráva. Zájem o fotbal je znát. Na našem minulém zápase v Alhendínu bylo snad 800 diváků a až budeme hrát třeba proti Betisu Sevilla, tak myslím, že může být i vyprodáno,“ doplňuje Nikolas.

Mladík je nyní i v širším kádru české reprezentace do 19 let. Debutoval loni v říjnu na turnaji Václava Ježka a dosud má pět startů. „Příští rok v létě se koná v Česku mistrovství Evropy do 19 let, je to pro mě velká motivace se do finálního výběru dostat,“ poví Nikolas a jeho otec přikyvuje.

Je rád, že tým pod koučem Pavlem Drskem hraje útočným systém 4-2-3-1, kde využívá více ofenzivních hráčů. „Mají svůj styl a identitu, je nám to sympatické. Navíc Nikolas je spíš fotbalový hračička, žádný chasník. Jsme sice pro trenéry repre trochu z ruky, ale spolupráce funguje dobře. Syn je s trenérem Drskem v kontaktu a posílá mu videa ze zápasů. Tak uvidíme, věřím, že jejich čas ještě přijde.“

Nikolas Stehlík v zápase české reprezentace do 18 let.

Na mimofotbalové koníčky nemají Nikolas s Antonem čas. Vše se točí kolem fotbalu, správné regeneraci a stravy. O tu se stará maminka Nikola, která pracuje jako fitness trenérka. Mimochodem: manželé Stehlíkovi mají syny celkem tři - kromě sedmnáctiletých dvojčat ještě třináctiletého Karima. I ten hraje pochopitelně fotbal, a to druhou žákovskou ligu Andalusie.

„Fotbal je v naší rodině na prvním místě a ve volnu se musíme věnovat škole - jsme v poslední maturitním ročníku na střední. Někdy je to v té španělštině opravdu těžké, ale máme tu teplo a sluníčko celý rok, takže doplňujeme energii u moře na pláži,“ usmívá se mladík Anton, který stejně jako jeho celá rodina fandí Realu Madrid.

A kde se vidí chlapci za rok čili po konci v dorostu? „Jsme v kontaktu s rakouskými kluby, táta v zemi dřív hrál. Takže se možná v létě budeme stěhovat na sever,“ mrknou na sebe bratři. „Rakousko by mohlo být pro náš přechod do dospělého fotbalu fajn. Ale třeba to bude nakonec jinak a naše cesty z bráchou se zas rozdělí.“

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