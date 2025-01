Fotbalisty Dortmundu převezme Niko Kovač, dostal smlouvu na rok a půl

Fotbalisty Dortmundu bude trénovat Niko Kovač. Bývalý kouč Bayernu Mnichov se domluvil na smlouvě do léta příštího roku a nahradí Nuriho Sahina, který u týmu před týdnem skončil. Kovačův příchod...

City otočilo a v Lize mistrů jde dál. Slaví PSG i Atlético, Priske utrpěl debakl

Osmým kolem skončila základní fáze fotbalové Ligy mistrů. Až v něm si postup do play off zajistil Manchester City díky výhře 3:1 s Bruggami. Do další fáze jde také PSG, které si se Stuttgartem...