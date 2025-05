„Podle prvotní rekonstrukce hráč údajně vstoupil po zápase do šatny mládežnického týmu a choval se provokativně k některým hráčům. Při následné konfrontaci údajně fyzicky napadl dva hráče,“ uvedl římský klub v prohlášení.

Zaniolo ale situaci po výhře 2:1, která Fiorentinu poslala do finále, popsal poněkud odlišně. „Šel jsem tam s jediným cílem, a sice dát pozitivní signál a být klukům nablízku po těžkém zápase. Bohužel jsem se nechal vyprovokovat verbálním útokem jednoho z nich,“ popsal Zaniolo na svém Instagramu, zároveň ale popřel obvinění: „Trvám na tom, že nedošlo k žádnému fyzickému agresivnímu chování, pouze k verbální rozmíšce.“

„Reagoval jsem špatně a přijímám za to odpovědnost,“ napsal Ital.

Zaniolo ve Fiorentině hostuje z Galatasaraye. Do Istanbulu zamířil v lednu 2023 poté, co si po pětiletém angažmá právě v AS Řím vynutil přestup. V dresu AS byl v roce 2019 vyhlášen nejlepším mladým hráčem italské ligy, jeho slibnou kariéru pak ale poznamenala zranění. Neprosadil se ani v Turecku a vystřídal hostování v Aston Ville, Bergamu a nyní ve Fiorentině.