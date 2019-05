Stanciu v Arábii dostal peníze a otočil: Zůstávám, s klubem mám skvělý vztah

„Ahoj fanoušci Al-Ahlí, všechny vás zdravím,“ začal svůj projev. A pak šel hned k věci: „Chtěl bych vám něco vysvětlit. Můj vztah s klubem je velmi dobrý, těším se na novou sezonu a na to, že budu hrát za Al-Ahlí. Večer musíme všichni fandit, protože nás čeká velký zápas v asijské Lize mistrů. Snad získáme tři body a postoupíme do osmifinále.“

نيكولاي ستانشيو :

أريد أن اوضح للجماهير الأهلاوية ان علاقتي بالنادي قوية واتطلع للعب في الموسم القادم مع النادي واطلب من الجماهير دعم الفريق في مباراة الليلة في البطولة الآسيوية للحصول على النقاط الثلاثة pic.twitter.com/Fdhv6WEVHM — شبكة Stanciu (@stanciunicolai) May 20, 2019

Něco podobného už tu jednou bylo, pamatujete? Stanciu podobně před časem konejšil i fanoušky Sparty, když se loni na podzim veřejně propíral jeho možný odchod.



„Jsme uprostřed sezony a ve Spartě se cítím velmi dobře. Jsem tu rád a chci tu vyhrát trofej, zůstanu minimálně do té doby, než nějakou získám,“ ubezpečoval na začátku listopadu na tiskové konferenci před derby se Slavií.

Jenže trofeje se v Česku nedočkal a za tři měsíce už podepisoval smlouvu s Al Ahlí, saúdskoarabským klubem, který jemu i Spartě splnil finanční požadavky.



Alespoň v době přestupu: pak se situace zkomplikovala a kulminovala minulý týden, kdy Stanciu odcestoval domů do Rumunska. Rozzlobilo ho, že klub neplnil podmínky smlouvy a neplatil mu.

Do ligového zápasu s týmem Al-Ettifaq už nezasáhl a také při pondělním duelu asijské Ligy mistrů, ve kterém Al-Ahlí skutečně porazilo uzbecký Pakhtakor a zajistilo si postup, jen fandil od televize.

Doma se připravuje individuálně a ještě v pondělí jeho agentka Anamaria Prodanová Reghecampfová v rumunských médiích tvrdila: „Čekáme, jestli dnes Nico dostane od klubu dlužnou částku. Pokud na účet nedorazí, může být už brzo volným hráčem a podepsat smlouvu kdekoli jinde.“

Al-Ahlí sice řeší finanční potíže, ale peníze na Stanciovo konto nakonec skutečně dorazily, čímž se situace velmi rychle otočila. „Všechny dluhy jsou uhrazené a vztah Nica s klubem je teď znovu velmi dobrý,“ ubezpečila Prodanová.

Stanciu je tedy dál hráčem Al-Ahlí, čímž padá možnost, že by mohl zadarmo odejít jinam. V posledních týdnech probleskovaly v zákulisí zprávy o tom, že by sám hráč měl zájem o návrat do Sparty, lákalo ho i angažmá ve Spojených státech.

Kdyby nyní na jeho odchod z Arábie mělo přece jen dojít, museli by si zájemci připravit slušnou sumu: server transfermarkt.de odhaduje Stanciovu cenu na 4,5 milionu eur, tedy kolem 120 milionů korun.