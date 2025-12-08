Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

  10:11
Nejdražší fotbalista historie Neymar musí na další operaci s levým kolenem. Třiatřicetiletý útočník to oznámil poté, co pomohl Santosu k udržení v brazilské lize. Podrobnosti k operaci neuvedl.
Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.

foto: Reuters

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.
Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.
Neymar ze Santosu slaví gól.
Neymar se chystá na zápas Santosu.
„Přišel jsem sem, abych pomohl, jak jen budu moct. Mám za sebou několik těžkých týdnů,“ řekl novinářům po nedělním vítězství 3:0 nad Cruzeirem Neymar, který hrál poslední dobou se sebezapřením.

Do Santosu se vrátil na začátku roku po konci angažmá v al-Hilálu. Za brazilský klub odehrál v lize 20 z 38 zápasů. „Děkuji všem, kteří mě podporovali. Bez nich bych kvůli zraněnému kolenu hrát nemohl. Potřebuji si odpočinout a pak půjdu na operaci,“ uvedl Neymar.

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Ze Santosu odešel v roce 2013 do Barcelony, odkud o čtyři roky později přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain.

Další operace kolena může Neymarovi zhatit plány na návrat do národního týmu a účast na mistrovství světa v příštím roce. Nejlepší střelec v historii brazilské reprezentace hrál za svou vlast naposledy předloni v říjnu, kdy si v zápase s Uruguayí vážně poranil koleno. V dosavadních 128 utkáních dal 79 branek.

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Sparťanští fanoušci během utkání v Olomouci.

Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko...

8. prosince 2025  9:49

Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela

Vlastimil Daníček se raduje z gólu, kterým pečetil výhru Slovácka nad Plzní v...

Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...

8. prosince 2025

Real dohrával v devíti, Celta si z Madridu odváží dvougólové vítězství

Vinicius Junior z Realu Madrid je nespokojený.

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0. Katem královského klubu, který dohrával po vyloučení obránců Frana Garcíi a Álvara Carrerase v...

7. prosince 2025  23:34

Brighton ztratil s West Hamem, Souček hrál krátce. Guéhi vystřelil výhru Palace

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (druhý zleva) sleduje v utkání proti...

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček nastoupil do zápasu 15. kola anglické Premier League jen na závěrečnou pasáž. Jeho West Ham v tu chvíli vedl v Brightonu 1:0, domácí nakonec vyrovnali na konečných...

7. prosince 2025  14:55,  aktualizováno  21:05

Dávali jsme góly z ničeho, ale proti Baníku nic, mrzelo karvinského Samka

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Z fotbalového derby dvou klubů ze sousedních měst ve Slezsku uteklo jen deset minut, když karvinský Denny Samko běžel sám na bránu. Jenže ostravského brankáře Dominika Holce nepřekonal. A podobně to...

7. prosince 2025  20:47

Pardubice - Hradec 1:0, domácí v derby využili Čechovo vyloučení, rozhodl Lurvink

Pardubický obránce Louis Lurvink (vlevo) se společně s Abdullahim Tankem raduje...

Pardubičtí fotbalisté před týdnem obrali Spartu na jejím stadionu na Letné, teď v Chance Lize zaznamenali další velké vítězství. V neděli totiž ve východočeském derby zdolali Hradec Králové 1:0, k...

7. prosince 2025  18:04,  aktualizováno  20:40

Adept pro fotbalovou reprezentaci: vedle Trpišovského je jím chorvatský kouč Bilič

Kouč West Hamu Slaven Bilič sleduje hrubě nepovedený zápas proti Manchesteru...

Je tu další kandidát na trenéra fotbalové reprezentace. Po Jürgenu Klinsmannovi a Fatihu Terimovi se objevuje jméno Slavena Biliče. Někdejšího chorvatského stopera, který vedl reprezentaci své země,...

7. prosince 2025  20:10

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  18:17

Návrat do sestavy, tyč, pak vítězný gól. Ale střídání Chramostu lehce naštvalo

Jablonecký Jan Chramosta střílí gól do brány Bohemians v ligovém utkání. Vlevo...

Gól v lize vstřelil naposledy 28. září a od 1. listopadu nehrál v základní sestavě Jablonce. Obě nepříjemnosti fotbalového útočníka Jana Chramosty vzaly za své v neděli proti Bohemians. Zkušený...

7. prosince 2025  18:04

