Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

„Přišel jsem sem, abych pomohl, jak jen budu moct. Mám za sebou několik těžkých týdnů,“ řekl novinářům po nedělním vítězství 3:0 nad Cruzeirem Neymar, který hrál poslední dobou se sebezapřením.
Do Santosu se vrátil na začátku roku po konci angažmá v al-Hilálu. Za brazilský klub odehrál v lize 20 z 38 zápasů. „Děkuji všem, kteří mě podporovali. Bez nich bych kvůli zraněnému kolenu hrát nemohl. Potřebuji si odpočinout a pak půjdu na operaci,“ uvedl Neymar.
Ze Santosu odešel v roce 2013 do Barcelony, odkud o čtyři roky později přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain.
Další operace kolena může Neymarovi zhatit plány na návrat do národního týmu a účast na mistrovství světa v příštím roce. Nejlepší střelec v historii brazilské reprezentace hrál za svou vlast naposledy předloni v říjnu, kdy si v zápase s Uruguayí vážně poranil koleno. V dosavadních 128 utkáních dal 79 branek.