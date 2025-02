Neymar je zpět. V Santosu ho vítaly tisícovky fanoušků, Brazilec se rozbečel

„Ale samozřejmě uděláme všechno, co budeme moci, aby u nás zůstal déle,“ uvedl viceprezident klubu Fernando Bonavides ve SporTV.

Nejdražšího fotbalistu světa přišlo pozdravit na domácí stadion Vila Belmiro zhruba 20 tisíc příznivců. Představil se na trávníku v bílém dresu s číslem 10, které dříve nosil slavný Pelé. Právě v souvislosti s klubovou legendou prezentoval Santos Neymarův příchod jako návrat prince, titul král náleží zesnulému Pelému.

Neymar hrál za klub v mládežnických kategoriích a v roce 2009 v jeho dresu zahájil profesionální kariéru. Jeho číslem tehdy byla jedenáctka, kterou nosil i v Barceloně, než v Paris Saint-Germain začal nosit desítku.

„Bude pro mne čest nosit tento posvátný dres,“ uvedl při prezentaci na videu Neymar. „Jsem šťastný a plný nové energie. Vnímám to jako svoji záchranu, fotbalovou záchranu. Při nástupu na trávník jsem hned vnímal přízeň fanoušků. Vrátilo mě to zpátky do let, kdy mi bylo 17, 18, 19 a byl jsem tady. Vracím se jako zralý muž, ale se stejnou mentalitou vítěze,“ řekl zaplněnému hledišti na stadionu.

Ze Santosu Neymar v roce 2013 zamířil do Barcelony a v roce 2017 přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do PSG. Do al-Hilálu odešel v létě 2023 z Paris Saint-Germain za 90 milionů eur (2,3 miliardy korun), za klub ale takřka nehrál.

Měsíc po přestupu si v dresu Brazílie v kvalifikaci mistrovství světa vážně zranil koleno a rok se zotavoval. Po návratu ho znovu zastavily problémy se stehenním svalem. Za al-Hilál odehrál jen sedm zápasů, v nichž dal jediný gól.

„Fyzicky už jsem na tom mnohem lépe. Musím ale přiznat, že ještě nejsem úplně zpátky, potřebuju herní praxi, potřebuju zápasy,“ uvedl Neymar.