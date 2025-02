První v kariéře! Neymar vykouzlil přímý gól z rohu, doma už překonal saúdskou misi

„Povedlo se mi to výborně kopnout a byl z toho můj první gól přímo z rohu v kariéře,“ citovala Neymara agentura AFP.

Další dva góly vstřelili hráči Santosu po jeho rohových kopech.

Janty @CFC_Janty NEYMAR WHAT A GOAL 🤯



Za Santos hrál Neymar poprvé do roku 2013. Poté zamířil do Barcelony a v roce 2017 přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris Saint-Germain.

Do al-Hilálu odešel předloni v létě za 90 milionů eur (2,3 miliardy korun), za klub ale takřka nehrál. Měsíc po přestupu si v dresu Brazílie v kvalifikaci mistrovství světa vážně zranil koleno a rok se zotavoval. Po návratu ho znovu zastavily problémy se stehenním svalem. Za al-Hilál odehrál jen sedm zápasů, v nichž dal jediný gól.