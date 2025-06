Neymar si zahrál na Maradonu. Dal gól rukou, po druhé žluté ho ale sudí vyloučil

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším...

Ofenzivní univerzál Tomáš Ladra přestoupil z Mladé Boleslavi do Plzně. Osmadvacetiletý hráč podepsal s druhým týmem uplynulé ligové sezony tříletou smlouvu. „Těším se na skvělé fanoušky, na fotbal,...

Návrat do základní sestavy po takřka třech měsících si určitě představoval jinak. V zápase Santosu s Botafogem totiž musel brazilský fotbalista Neymar předčasně opustit hřiště. Výjimečně nikoli kvůli...

Zjistil, že Most není šedivé město, jak se vykresluje. Teď se snaží obarvit zdejší fotbal. Trenér Pavel Horváth se ve svém novém působišti natolik zabydlel, že s Baníkem prodloužil platnou smlouvu o...

Ukradené oslavy? Ukradená radost? Ačkoli ústecký rival z Mostu před sobotním derby propálil, že by Viagem měl navzdory třetiligové baráži postoupit tak jako tak, šéf klubu Přemysl Kubáň se tím...

Diváci na jablonecké Střelnici si v neděli užili nevšední fotbalovou show za účasti nejblyštivějších českých hvězd minulých let. Na rozlučku s bohatou kariérou je pozval Tomáš Hübschman, jenž s nimi...

Peníze. Systém. Glanc. PSG. Rozum podpořil investice a Paříž vládne Evropě

Premium

Mělo se to stát mnohem dřív. Nejpozději v roce 2015, jak zněl původní plán katarských majitelů. Když to nevyšlo, šéf klubu Násir Al-Chelajfí deadline posunul o tři roky. Protože se nepovedlo ani to,...