Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Autor: ,
  19:24
Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého útočníka operoval stejně jako už v minulosti lékař brazilské reprezentace Rodrigo Lasmar.
Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude. | foto: ČTK

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.
Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.
Neymar junior a jeho dcerka Mavie v dresech Santosu
Neymar se chystá na zápas Santosu.
35 fotografií

Neymar se podrobil zákroku dva týdny poté, co se sebezapřením dohrál brazilskou ligu a pomohl Santosu k udržení v soutěži. Zranění mu může zhatit plány na návrat do národního týmu a účast na mistrovství světa v příštím roce.

Nejlepší střelec v historii brazilské reprezentace hrál za svou vlast naposledy předloni v říjnu, kdy si v zápase s Uruguayí vážně poranil koleno. V dosavadních 128 utkáních za národní tým dal 79 branek, o dvě víc než slavný Pelé.

Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

Do Santosu se Neymar vrátil na začátku roku po konci angažmá v al-Hilálu. Za brazilský klub odehrál v lize 20 z 38 zápasů a vstřelil osm gólů, z toho pět v posledních pěti zápasech. S koncem roku mu vyprší smlouva a o jejím prodloužení se jedná.

Po prvním angažmá v Santosu odešel Neymar v roce 2013 do Barcelony. O čtyři roky později přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain.

Vstoupit do diskuse
Témata: Santos FC, Neymar
title=Tipsport - partner programu
Fulham vs. NottinghamFotbal - 17. kolo - 22. 12. 2025:Fulham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
22. 12. 21:00
  • 2.57
  • 3.42
  • 2.89
Bilbao vs. EspaňolFotbal - 17. kolo - 22. 12. 2025:Bilbao vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
22. 12. 21:00
  • 1.88
  • 3.42
  • 4.91
Arsenal vs. Crystal PalaceFotbal - - 23. 12. 2025:Arsenal vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
23. 12. 21:00
  • 1.51
  • 4.05
  • 6.33
Manchester Utd. vs. NewcastleFotbal - 18. kolo - 26. 12. 2025:Manchester Utd. vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
26. 12. 21:00
  • 2.46
  • 3.66
  • 2.74
Nottingham vs. Manchester CityFotbal - 18. kolo - 27. 12. 2025:Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
27. 12. 13:30
  • 5.17
  • 4.32
  • 1.62
West Ham vs. FulhamFotbal - 18. kolo - 27. 12. 2025:West Ham vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
27. 12. 16:00
  • 2.60
  • 3.47
  • 2.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého...

22. prosince 2025  19:24

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má první zimní posilu z Karviné

Sledujeme online
José Mourinho, trenér tureckého Fenerbahce.

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  22. 12. 17:52

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Více fanoušků na stadionech i u televizí, která má rekord. Fotbalová liga táhne

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

19 kol, 152 zápasů a takřka milion fanoušků na stadionech. Na ligový fotbal v podzimní části sezony přišlo víc lidí než za stejnou část sezony loni. Vyšší čísla vykazuje i televizní sledovanost na...

22. prosince 2025  13:35

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

20. prosince 2025  10:35,  aktualizováno  22. 12. 11:11

Kodeš o zraněních a úplně jiných Vánocích: Obětuji je, abych byl co nejvíc fit

Petr Kodeš slaví se svými královéhradeckými spoluhráči výhru nad Mladou...

Vánoční klid spojený s odpočinkem po náročné sezoně? Petr Kodeš, kapitán hradeckých fotbalistů, tento roky zaběhlý program letos mění. „Půlrok jsem promarodil, proto mě teď čekají odlišné svátky, než...

22. prosince 2025  10:50

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

vydáno 21. prosince 2025

Tohle je pro tebe, Cristiano! Jak Mbappé vyrovnal svého idola a půjčil si jeho oslavu

Útočník Realu Madrid Kylian Mbappé slaví gól do sítě Sevilly.

Celý zápas na něm bylo vidět, jak moc chce. I to byl nejspíš důvod, proč se dlouho nedokázal prosadit ani z pozic, v nichž jindy exceluje. Když se ale Kylian Mbappé v závěru postavil k penaltě,...

21. prosince 2025  7:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.