Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Neymar se podrobil zákroku dva týdny poté, co se sebezapřením dohrál brazilskou ligu a pomohl Santosu k udržení v soutěži. Zranění mu může zhatit plány na návrat do národního týmu a účast na mistrovství světa v příštím roce.
Nejlepší střelec v historii brazilské reprezentace hrál za svou vlast naposledy předloni v říjnu, kdy si v zápase s Uruguayí vážně poranil koleno. V dosavadních 128 utkáních za národní tým dal 79 branek, o dvě víc než slavný Pelé.
Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká
Do Santosu se Neymar vrátil na začátku roku po konci angažmá v al-Hilálu. Za brazilský klub odehrál v lize 20 z 38 zápasů a vstřelil osm gólů, z toho pět v posledních pěti zápasech. S koncem roku mu vyprší smlouva a o jejím prodloužení se jedná.
Po prvním angažmá v Santosu odešel Neymar v roce 2013 do Barcelony. O čtyři roky později přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain.