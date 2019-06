7,5 miliardy eur! Zlobivý Brazilec asi znovu zlomí přestupový rekord

O pár dní později se podepsal pod největší obchod, který kdy ve fotbale proběhl: za 222 milionů eur, tedy za téměř 6 miliard korun, přestoupil do Paříže. „Jsem šťastný,“ nadšeně hlásil pod Eiffelovou věží.

Léto 2019. Z Neymara přímo vyzařuje: „Jsem nešťastný.“ Z Paříže prchá a zatím to vypadá, že se vrátí do Barcelony, která si klade podmínky.

Zaprvé stáhneš svou žalobu, v níž po nás chceš proplatit bonus 650 milionů korun za prodloužení smlouvy v roce 2016.

Zadruhé výrazně slevíš ze svého astronomického platu, který bereš v Paříži. Už ne 940 milionů ročně, ale 600 milionů.

Zatřetí se podřídíš, protože Messi je náš kapitán.

Objeví se Neymar znovu v dresu Barcelony?

„Neymar se vším souhlasí,“ píše se ve Španělsku. Kauza Neymar je poslední týden každodenním tématem a rozhodně jen tak nevyšumí. Už proto, že Neymar je komplikovaná osobnost. Možná sám neví, co by rád. Příliš často mění názory. Příliš lidí mu našeptává. A hlavně v jeho případě dávno nejde jen o sport. Jde o obrovský byznys, který mění fotbalové zákonitosti.

Mimochodem, zdaleka není jisté, že Neymarův podpis získá zrovna Barcelona. Pořád je ve hře také Real Madrid. Jednání se kdykoli mohou zlomit. Jinými slovy: kdo dá víc, bere.

Až Neymar přestoupí – a všechno k tomu směřuje, posune cenovou laťku na další galaxii. Paříž žádá 300 milionů eur, v přepočtu přes sedm a půl miliardy!

Klíčové slovo bude mít Násir Chelajfí, katarský boháč, který vlastní pařížský klub. Bude si diktovat. Prozatím odmítl 100 milionů eur plus záložníka Coutinha od Barcelony.

Co bude dál, těžko spekulovat. S Neymarem však do svých plánů nepočítá. „Už nechci vidět žádné hvězdné manýry a nezodpovědné chování. Každý hráč, který obléká dres PSG, se musí víc snažit a líp pracovat. Pánové, tady nejste pro zábavu,“ vzkázal svým hráčům, které pohádkově platí.

Pokud hvězdné manýry na někoho sedí, tak na Neymara. Bezpochyby je to excelentní fotbalista, jeden z nejšikovnějších v dějinách. Sám dokáže rozhodovat zápasy, střílet moře gólů. Talentem se řadí k Messimu nebo Ronaldovi, ale bývá příliš často zraněný, a hlavně ty jeho excesy! Tady je jeho zašpiněný rejstřík z posledních měsíců:

– třízápasový flastr za to, že po prohraném finále Francouzského poháru nafackoval fanouškovi,

– trest na tři zápasy na scéně Ligy mistrů, protože na sociálních sítích vulgárně zkritizoval rozhodčí po prohraném osmifinále,

– v rodné Brazílii mu zablokovali veškeré nemovitosti kvůli sporu o nezaplacených daních ve výši 400 milionů korun,

– policisté v Sao Paulu řeší obvinění modelky Najily Trindadeové, která tvrdí: „Neymar mě znásilnil!“ I když brazilský útočník opakovaně tvrdí, že je to lež, trable se nebezpečně kupí. Nic z toho by nejspíš útěk do Barcelony nevyřešil, ale třeba by se Neymar konečně poučil.