Jediný gól a spory o smlouvu. Neymar se loučí se Saúdskou Arábií

Neymar přišel do al-Hilálu v létě 2023 z Paris Saint-Germain za 90 milionů eur (2,3 miliardy korun), za klub ale takřka nehrál. Měsíc po přestupu si v dresu Brazílie v kvalifikaci mistrovství světa vážně zranil koleno a rok se zotavoval. Po návratu ho znovu zastavily problémy se stehenním svalem. Za al-Hilál odehrál jen sedm zápasů, v nichž dal jediný gól.

Naposledy nastoupil v listopadu a trenér Jorge Jesus s ním už ve zbytku sezony nepočítal. O odchodu Neymar jednal delší dobu, obě strany se ale nemohly shodnout na podobě ukončení angažmá. Klub z Rijádu podle médií preferoval okamžitý přestup, zatímco Neymar dával přednost hostování. V al-Hilálu měl smlouvu do června, podle níž by měl inkasovat ještě 65 milionů dolarů (asi 1,6 miliardy korun).

Nyní by se mohl vrátit do FC Santos, odkud v roce 2013 zamířil do Barcelony. V roce 2017 přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do PSG.