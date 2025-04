Smlouvu dostal na půl roku a doma čekali, že se reprezentační hvězda zase rozsvítí.

Jenže ona spíš dál pohasíná. Jak dlouhá by další pauza mohla být, zástupci Santosu, Neymarova domovského klubu, neuvedli.

„Ještě neznáme diagnózu. Je to ale pro nás velká ztráta. Nezbývá než se modlit, aby to nebylo něco, co ho vyřadí na dlouhou dobu,“ řekl trenér Cesar Sampaio.

Ten o třiatřicetiletého hračičku přišel už po 32 minutách, v té době Santos vedl 2:0 a výsledek už se do konce zápasu nezměnil.

Neymar se vrátil do Santosu letos v lednu, od února do března zvládl nepřetržitě sedm zápasů, v nichž třikrát skóroval a připsal si tři asistence. Po nepovedeném angažmá v Saúdské Arábii prožil příjemný restart.

A Brazílie si libovala, že má svého krále zase zpátky doma. Hltala každý zápas, probírala jeho góly i akce. Jenže postupně poznává, že to nebude zase tak idylické, jako tenkrát před lety, kdy celou zemi uchvátil poprvé.

Ze Santosu Neymar odešel v roce 2013 do Barcelony a o čtyři roky později přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain. Předloni si vybral angažmá v Saúdské Arábii, kde ho dohnalo zdraví.

Malba Neymarova obličeje ve městě Santos. Neymar ze Santosu slaví gól.

Po roční pauze s vážně poraněným kolenem z reprezentačního zápasu z října 2023 za klub Al-Hilál takřka nehrál, navíc po návratu měl svalové problémy. Ty jej nedávno připravily o návrat do národního týmu a sužují ho nadále.

A zdá se, že zdravotní trable jen tak neskončí.

Přitom se sám netají tím, že by v létě, až mu vyprší provizorní smlouva v Santosu, zase rád nakoukl do Evropy. Ideálně znovu do Barcelony. „Mám tam ještě nedokončený byznys,“ odvětil sebevědomě brazilskému manažerovi Joe Borbélymu.

Jenže byl by s takovou zdravotní kartou ještě vůbec platný?