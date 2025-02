Amigo, tvůj karneval pobláznil Brazílii. Neymar se vrátil a ztrapňuje soupeře

Fotbalový fenomén se po dvanácti letech vrátil domů, do prosluněného Santosu, což mezi lidmi vyvolalo absolutní šílenství. S míčem žongluje jako zamlada. Ztrapňuje soupeře. Přihrává na góly. A také sám skóruje. V neděli se trefil přímo z rohového kopu.

V televizi si zapnete hlavní zprávy a tam Neymar při tréninku. Titulní stránky novin? Fotka Neymara, kterak si hraje s malou dcerkou Mavie.

„Celá Brazílie mu leží u nohou. Nonstop se řeší, jak hrál a jak hrát zase bude. Karneval už začal,“ líčí Joe Borbély, manažer, který v Brazílii žije a pohybuje se kolem někdejších fotbalových hvězd.

Byl blízkým přítelem Pelého a teď na vlastní oči sleduje Neymarův velkolepý návrat: „Zrovna jsem byl v přísně střeženém tréninkovém centru Santosu, které dostalo název po Pelém, a ptal jsem se Neymara: Cítíš se ještě na návrat do Barcelony? On mi s úsměvem položil ruku na rameno a povídá: Joe, amigo, mám tam ještě nedokončený byznys.“

Ne, to nejsou žádné báchorky, nýbrž kratičká sonda do vášnivé brazilské duše. Nic není víc než fotbal. Leda Neymar.

Neymar junior a jeho dcerka Mavie v dresech Santosu

V Santosu začínal a už ve třinácti prokazoval takový talent, že mu nadbíhaly nejslavnější evropské značky. Teď je mu o dvacet let víc a dávno má punc celebrity. Úžasný driblér, po přestupu do Paříže nejdražší fotbalista všech dob i marnotratný chlápek, z jehož manýrů by se dala poskládat celá pyramida rozmarů.

Však i za posledním angažmá zůstala pachuť. Za bláznivé peníze se upsal al-Hilálu v Saúdské Arábii, pochroumal si koleno a během půldruhého roku mu napočítali jen sedm zápasů a jediný gól. Všechny pokusy o návrat zastavily výmluvy. Naposledy si stěžoval na bolavý stehenní sval.

Prostě chtěl pryč.

Domů.

Ke kořenům.

Joe Borbély před stadionem Santosu

„Pro mě je nejdůležitější, abych znovu začal hrát. Víc mě nezajímá,“ řekl. V Santosu ho vítali jako božstvo. Když s kultovní desítkou na bílém dresu vcházel do vyprodané arény, všude prskaly ohňostroje a tekly slzy dojetí. Také on se rozplakal: „Všechny momenty, které jsem tu prožil jako kluk, se vrátily. Nenacházím slova, která by vyjádřila moji lásku a věrnost Santosu.“

Rovnou mu dali kapitánskou pásku, se kterou si zatím za šest zápasů připsal dva góly a tři asistence.

„Mám pro něj slabost. Když vidím, s jakou chutí hraje, musím smeknout. Fakt je výborný,“ podotkne Borbély. I proto Brazílie netrpělivě vyhlíží Neymarův návrat do kanárkového dresu. Má k tomu dojít za necelý měsíc. V kvalifikačním souboji o mistrovství světa 2026 nejprve proti Kolumbii doma a následně v Argentině, což bude něco extra. Můžete si být jistí, že bitva proti Messimu, dalšímu z vyvolených sportovců, se stane jednou z nejpřitažlivějších fotbalových událostí letošního roku.

Zatím sledujte Neymarovy kroky ze stínu. V Santosu jako volný hráč podepsal smlouvu na půl roku, a jak říká manažer Borbély: „Obyčejným Brazilcům daroval show, jakou už dávno neměli.“

Naposledy proti Limeiře dva góly připravil a jeden vstřelil. Ten byl! Fanoušci soupeře na něj protivně hučeli, tak si sedl na reklamní panel a před rohovým kopem hecoval tribuny: „Víc na mě pískat neumíte? Klidně přidejte!“

Pak si postavil míč, odhodlal se k nečekanému úderu a rovnou odkráčel slavit. Z nulového úhlu zatočil centr tak bravurně, že se od vzdálenější tyče odrazil do brány. První gól z rohu v životě: „Hezké, co?“

Prostě celý Neymar, jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob.

Malba Neymarova obličeje ve městě Santos.

Byl to právě on, kdo překonal Pelého rekord v počtu reprezentačních gólů za Brazílii. Nosí kapitánskou pásku. Je inspirací. Odpouštějí se mu hříchy a čeká se, co bude v létě, až provizorní smlouva se Santosem vyprší.

Nabídky z Evropy se hrnou. Ta z Barcelony vypadá obzvlášť zajímavě. Neymar by se vrátil na místo, kde to miloval. Kromě jiného tam vedle Messiho vyhrál Ligu mistrů a dvakrát španělskou ligu. Jak řekl Borbélymu: „Amigo, mám tam ještě nedokončený byznys.“