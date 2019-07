Kam s Neymarem? Nejdražší fotbalista světa trčí ve zlaté kleci

Po dvou sezonách, které ani na jedné straně nenaplnily očekávání, by Neymar rád sbalil kufry a z Paříže co nejrychleji zmizel. Jenže nemá kam!

Je to paradoxní situace: nejdražší fotbalista světa, jehož umění bohatí majitelé Paris Saint-Germain v létě 2017 vyvážili šesti miliardami korun, zůstává uvězněný ve zlaté kleci, kde se necítí dobře. A zájemce, který by ho z ní vysvobodil, je v nedohlednu.

Přitom Neymar dělá, co může, aby si odchod vytrucoval. Do pondělka stávkoval, do letní přípravy se zapojil s týdenním zpožděním. A zatímco spoluhráči dřeli, on doma v Brazílii provokoval při rozhovorech s novináři.

„Nejlepší fotbalová vzpomínka mého života? Když jsme s Barcelonou porazili Paříž 6:1,“ rýpl si do současného zaměstnavatele.

A ještě stihl vychválit bývalého barcelonského parťáka Lionela Messiho: „Nejlepší hráč na světě, nikoho jako on jsem v kariéře nepotkal. My dva jsme byli úžasná dvojka!“

Nedá moc práce rozšifrovat, čeho chce Neymar řečmi dosáhnout a kam by se nejraději stěhoval. Přece zpátky do Barcelony! Tam, odkud před dvěma lety po dlouhých peripetiích prchl.

Jednak za novou výzvou, jak sám zdůvodnil. Ale také za hromadou peněz, kterou mu bohatí arabští šejkové slíbili. A zároveň ze stínu Messiho, kde se mu po čtyřech letech v Barceloně přestalo líbit. Toužil po hlavní roli, po slávě, uznání. Chtěl Paříž dotáhnout k vítězství v Lize mistrů, dělal si zálusk na Zlatý míč.

Výsledek dvouleté mise? Dva francouzské tituly se v klubu, který má se zbytkem ligy neporovnatelné finanční možnosti, automaticky čekaly. Stejně jako francouzský a ligový pohár.

A jednapadesát gólů v osmapadesáti zápasech? Krásná bilance, jenže od Neymara se čekalo, že Paříž oslní ještě mnohem víc. Roli sehrálo několik zranění, ale i náladovost. Proto teď klub neprotestuje proti jeho odchodu.

„Nepotřebujeme hráče, kteří nám budou dělat milost tím, že tu zůstanou. Když přijde správná nabídka, Neymar může jít,“ oznámil sportovní ředitel Leonardo. Ale jedním dechem zájemce varoval: „Zatím taková nepřišla. U tak velkého přestupu nerozhodují emoce, ale peníze.“

Přeloženo: Neymar klidně může stávkovat celou sezonu a třeba se stavět na hlavu, ale pod cenou ho prodávat nebudeme. Přitom vyplatit částku, která se bude aspoň blížit rekordním šesti miliardám, se nechce ani nejbohatším klubům světa.

Barcelona, kam by Neymar nejraději, nabídla miliardu plus hráčskou kompenzaci: ve hře byli Dembelé, Coutinho, naposledy Rakitič. Ale šejkové zatím její pokusy smetli ze stolu. A upřímně – poslední španělský mistr Neymara úplně nutně nepotřebuje.

V létě už do útoku přivedl za tři miliardy Griezmanna z Atlética, na kterého si musel vzít úvěr. A kromě něj bude vpředu sázet na Messiho, Suáreze, Dembélého či Malcoma.

Takže kam s Neymarem? Ta otázka dál visí ve vzduchu.