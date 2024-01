Je libo víno od sira Alexe? Já radši pivo, odvětil kouč po porážce od United

Dojemná scénka zakončila zábavný zápas Anglického poháru, v němž malý velšský klub ze čtvrté ligy trápil slavné United, přestože po třinácti minutách prohrával 0:2.

„Pohodový začátek, rychle jsme dali dva góly a mohli přidat třetí čtvrtý. Pětadvacet minut bylo z naší strany velmi dobrých,“ říkal Ten Hag.

Snaživí domácí do půle snížili a krátce po přestávce vyrovnali. „Museli jsme začít znovu, abychom vyhráli,“ poznamenal Ten Hag a chválil domácí tým.

Dvaadvacet minut před koncem byl stav 2:2, pak Antony znovu dostal favorita do vedení, výhru stvrdil až v nastavení Höjlund.

„Snil jsem o tom, že remíza vydrží a na Old Trafford si dáme opakovaný zápas. Přišlo mi, že soupeř znervózněl,“ říkal kouč Newportu.

Když bitva na trávníku skončila a deset tisíc fanoušků na skromném stadionu v Newportu, na kterém se hraje také ragby, tleskalo vestoje, došlo i na malou slavnost.

Oba trenéři se vřele zdravili už před utkání, po něm v přátelském chování pokračovali. Když Coughlan se smíchem láhev vína „odmítal“, kouč United se odbýt nenechal.

„Ale tohle je opravdu dobré víno. Vybral ho sir Alex Ferguson. Tak aspoň si ho užije vaše paní,“ zmínil Ten Hag legendárního kouče United. Pak společně oba trenéři i s láhví zapózovali fotografům.

„Gratuloval mi a děkoval za naši pohostinnost. Ta láhev vína je hezká, ale nikde neříkejte, že červené nepiju,“ prohodil Coughlan ještě na tiskovce.

Pro Newport působivá cesta FA Cupem, během které vyřadil tři soupeře, skončila se ctí.

Manchester United měl dosud za sebou výhru nad Wiganem ve 3. kole. V osmifinále narazí na vítěze duelu Nottingham - Bristol.

Chybějící Rashford

United v Newportu chyběl anglický reprezentant Marcus Rashford, který v týdnu trávil čas na párty v Belfastu a vracel se až soukromým tryskáčem v pátek ráno. Ten Hag jeho absenci nejdřív vysvětlil onemocněním.

Pod tíhou usvědčujících fotografií z nočního klubu Thompsons Garage byl přece jen sdílnější. „Řekněme, že je to interní záležitost klubu. Budu se tím zabývat.“

Není to v letošním ročníku poprvé, co má Rashford podobný průšvih. Po říjnovém debaklu v derby s Manchesterem City (0:3) uspořádal bujarou oslavu ke svým šestadvacetinám. „Je to nepřijatelné, to jsem mu taky řekl. Omluvil se a hotovo,“ říkal Ten Hag tenkrát. Následující zápas proti Fulhamu nehrál.

V minulé sezoně ho Ten Hag nenominoval do zápasu proti Wolverhamptonu, protože Rashford přišel pozdě na týmový mítink. „Chyběla tady disciplína a před mým nástupem mě klub požádal, abych zavedl určitá pravidla. A to jsem udělal,“ vysvětloval tehdy Ten Hag.