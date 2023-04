Newcastle, další ropná pohádka. Asistence snů, teď Liga mistrů?

Trvalo to šestnáct vteřin. Šestnáct krásných vteřin, které dokonale ilustrují, kam se posunul Newcastle United. Díky miliardám od šejků ze Saúdské Arábie se během necelých dvou let vyhrabal z bídy a teď míří do fotbalového nebe, čili do Ligy mistrů.