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Newcastle s Horníčkem povede Němec Jaissle. Slavil úspěchy v Salcburku i al-Ahlí

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  20:41
Trenér Matthias Jaissle.

Trenér Matthias Jaissle. | foto: Florian SchroetterAP

Matthias Jaissle
Matthias Jaissle
Trenér Salcburku Matthias Jaissle si plácá s Karimem Adeyemim.
Matthias Jaissle, trenér Salcburku.
5 fotografií
Trenérem fotbalistů Newcastlu se stal německý kouč Matthias Jaissle. Anglický klub, který nedávno posílil brankář Lukáš Horníček, jej jmenoval nástupcem Eddieho Howea. Ten na lavičce překvapivě skončil v minulém týdnu.

Osmatřicetiletý Jaissle naposledy působil v saúdskoarabském al-Ahlí, se kterým vloni a letos vyhrál asijskou Ligu mistrů. S týmem získal také saúdskoarabský Superpohár a v předchozím angažmá dovedl Salcburk ke dvěma rakouským titulům a triumfu v domácím poháru.

„Je jedním z nejuznávanějších mladých fotbalových trenérů. Jeho seznam úspěchů, vůdčí schopnosti a neúnavná snaha o zlepšení z něj činí výjimečnou osobnost ideální pro náš klub,“ konstatoval generální ředitel klubu David Hopkinson.

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Klub jmenoval Jaissleho hlavním trenérem dva dny poté, co získal z Bragy Horníčka a s přestupní částkou 30 milionů eur (asi 726 milionů korun) z něj udělal třetího nejdražšího českého fotbalistu v historii.

Jaissleho předchůdce Howe nečekaně skončil na lavičce na konci července. U mužstva působil od podzimu 2021 po nástupu nových saúdskoarabských majitelů. Loni s ním ovládl anglický Ligový pohár a ukončil sedmdesátileté čekání Newcastlu na domácí trofej.

Tým dovedl dvakrát do Ligy mistrů, v uplynulé sezoně až do osmifinále. V Premier League se ale Newcastle trápil, obsadil až 12. pozici a v nadcházejícím ročníku bude bez evropských pohárů.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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