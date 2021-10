Nová éra Newcastlu: karneval v arabských úborech i připomínka vraždy. Co dál?

S pompou a ve velkém, i když porážkou.

Byl to zvláštní pohled, když se před St. James’ Parkem promenádovali angličtí příznivci zabalení do zelených vlajek Saúdské Arábie či s kefíjemi, tradiční arabskou pokrývkou hlavy.

„Jsme Saúdové! Teď si můžeme dovolit všechno!“ vykřikovali do kamery dva fanoušci s typickým severoanglickým akcentem a pivem v ruce.

Měl to být nový začátek. A je.

Jenže slavnostní a karnevalovou náladu v průběhu nedělního utkání s Tottenhamem (2:3) zase vystřídaly deprese a deziluze.

Ano, Newcastle sice od předminulého týdne žije v pohádkově bohaté realitě pod dohledem majitelů z Blízkého východu, ale taky má pořád stejný tým, stejné hráče. A ani na osmý pokus v nové sezoně nedokázal zvítězit.

Proto zůstává předposlední s jediným cílem: vyhnout se sestupu.

„Když arabští šejkové přebírali Manchester City, bylo to podobné. Koupili si sice Brazilce Robinha, ale i přesto byli o Vánocích na sestupových pozicích,“ připomněl ve svém sloupku pro BBC expert a bývalý fotbalista Danny Murphy. „V lednu museli utratit padesát milionů liber, aby se zachránili. A to bylo před třinácti lety, kolik asi bude muset vytáhnout Newcastle?“



Každému je jasné, že hodně.

„Chceme usilovat o ta největší jména světového fotbalu,“ vyhlásila před pár dny nová šéfka klubu Amanda Staveleyová. „Ale uvědomujeme si, že nejdříve musíme mít tu správnou infrastrukturu.“



A také trenéra, což je otázka, která fanoušky i nové majitele na startu nové éry pálí možná ze všeho nejvíc.

Neoblíbený Steve Bruce dostal navzdory bouřlivým spekulacím o nástupci šanci, aby odkoučoval duel s Tottenhamem, který byl jeho tisící v kariéře. Jenže další porážka a posměšky vlastních i soupeřových fanoušků mu před zraky nového vedení nepomohly.

„Ráno dostaneš padáka,“ linulo se stadionem během druhého poločasu.



„Ale to není na mně, abych o tom rozhodl. Věděl jsem od začátku, že to v Newcastlu nebude jednoduché, ale věřte mi, že budu pokračovat, dokud to půjde. Dokud neuslyším něco jiného,“ řekl po utkání, které v závěru prvního poločasu pozdržel i kolaps jednoho z fanoušků. Naštěstí s dobrým koncem.

Jsou to to necelé dva týdny, co vedení Premier League sporný obchod schválilo. Za konscorciem, které Newcastle odkoupilo, totiž stojí Veřejný investiční fond Saúdské Arábie, který je nástrojem tamního vládce Muhammada bin Salmána.



Prvotní jednání loni na jaře ztroskotala, protože šéfům anglické ligy chyběly právní záruky, že Saúdská Arábie nebude přímo zasahovat do chodu klubu. To se nyní změnilo, byť odpor vůči transakci dál trvá.

Námitky vznášejí kluby, varují lidskoprávní organizace.

Hlasitě, byť marně proti nákupu vystupovala i Hatice Cengizová, snoubenka novináře Džamála Chášukdžího, kterého podle západních tajných služeb nechali před třemi lety zavraždit právě představitelé saúdskoarabského režimu.

„Zpráva o prodeji Newcastlu je velice znepokojující pro všechny, kterým záleží na vlastnictví v anglickém fotbale a na tom, zda jsou podobně významné kluby zneužívány k zakrývání hrubého porušování lidských práv,“ stálo také ve zprávě Amnesty International, což ale zasvěcení nezohlednili.



Co bude dál?