Kolaps obřího obchodu. Saúdové vycouvali z nákupu Newcastlu, fanoušci se zlobí

Transakci stále neposvětili právníci a kontroloři Premier League. Především prý kvůli nejasnému napojení nových majitelů na saúdskou vládu.

Táhlo se to dlouhých šestnáct týdnů. I proto konscorcium zájemců řeklo dost.

„Všichni fanoušci jsou z toho špatní,“ řekl BBC jejich zástupce Greg Tomlinson. Navzdory sílící kritice obchodu, například ze strany lidskoprávních organizací, se pro změnu majitele v anketě fanouškovského sdružení klubu vyslovilo 97 % hlasujících.

„Všichni se těšili na novou éru. Na investice do klubu, do města i celého regionu. Byla to velká příležitost, která zůstala nevyužita,“ dodal Tomlinson.

Veřejný investiční fond Saúdské Arábie je nástrojem korunního prince Mohameda bin Salmána a jeho majetek je podle dostupných zdrojů z britských médií zhruba desetkrát větší než ten šejka Mansúra, majitele Manchesteru City, nejbohatšího klubu v zemi.



O budoucnosti tradičního klubu se v Anglii bouřlivě hovořilo od dubna. Veřejný investiční fond Saúdské Arábie měl v Newcastlu kontrolovat asi osmdesát procent akcií. O zbytek se měl dělit s bratry Reubenovými, kteří tvoří druhou nejbohatší rodinu v Británii, a byznysmenkou Amandou Staveleyovou, která vedla jednání.

Co bude dál?

Posledních třináct let Newcastlu šéfuje miliardář Mike Ashley, fanoušky často kritizovaný kvůli nedostatku ambicí. V jeho éře sice klub bojoval i o první čtyřku, ale mnohem častěji se potácel ve spodních patrech tabulky, nebo dokonce ve druhé lize, kam dvakrát sestoupil. V uplynulém ročníku skončil třináctý.

Podle sportovních reportérů BBC by se nyní o odkup Newcastlu mohl ucházet Henry Mauriss, americký mediální magnát, nicméně fanoušci po dalším zklamání zůstávají skeptičtí.

„Nezbývá nám však než doufat, že se najde někdo, kdo to s klubem bude myslet vážně. Pod současným majitele totiž Newcastle United žádnou budoucnost nemá,“ prohlásil Tomlinson.

Vítězství kritiků?

Zájem saúdskoarabského akcionáře o vstup do anglického fotbalu byl značnou částí veřejnosti vnímán negativně.

Hatice Cengizová, snoubenka novináře Džamála Chášukdžího, jehož předloňská vražda je přímo spojována právě se saúdskoarabským režimem, prohlásila, že „obchod navždy poskvrní celý anglický fotbal“.

A s kritikou a znepokojením rozhodně nebyla sama.

Tématem bylo i pirátské vysílání zápasů anglické ligy, z kterého Saúdskou Arábii obviňuje sousední Katar.

Zástupci neziskové organizace Amnesty International zase opakovaně varovali před tím, pro co angličtina používá termín „sportswashing”. Tedy že se státní režim pokouší investicemi do sportovních klubů, soutěží či pořádání velkých sportovních akcí vylepšit vlastní reputaci a zakrýt naopak jiné problémy, třeba s porušováním lidských práv.

Takovým nařčením čelilo například Rusko, pořadatel posledního fotbalového světového šampionátu. A dlouhodobě je poslouchá také Katar, který prostřednictvím společnosti Qatar Sports Investments vlastní francouzského giganta Paris St. Germain.