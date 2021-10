Noví šéfové Newcastlu chtějí jiného kouče. Náhrada za Bruce ale zatím není

Celý týden o tom média ve Velké Británii informovala. První zápas v saúdskoarabské režii proběhne už bez Bruce. Odvolán měl být nejpozději ve čtvrtek.

Místo toho ten den klub oznámil, že na tradiční předzápasové tiskové konferenci se šedesátiletý někdejší stoper normálně objeví. V neděli pak doma odkoučuje střetnutí s Tottenhamem, mimochodem jeho tisící v roli klubového trenéra.

Plány nového vedení se totiž zatím nedaří zrealizovat.



Amanda Staveleyová, která po převzetí Newcastlu konzorciem v čele s Veřejným investičním fondem (PIF) ze Saúdské Arábie vlastní desetiprocentní podíl a klub řídí na dennodenní bázi, zprvu o pozici trenéra a vytoužených velkých přestupových tazích mluvila opatrně.



„V první řadě je třeba říct, že jsme na nepříjemné předposlední pozici a uděláme vše pro to, aby Newcastle nesestoupil,“ vzkázala fanouškům před týdnem.



„Rozhodnutí o hráčském kádru či realizačním týmu jsou téma na jindy. „Nejdřív se potřebujeme zorientovat, udělat si analýzu a pak rozhodneme ve prospěch klubu. Co se týče Steva, velmi ho podporujeme a o tom jsme s ním hovořili,“ nechala se slyšet v pátek.



Netrvalo dlouho, než se ukázalo, že s důvěrou se to má všelijak. Když Staveleyová v pondělí vyrazila do tréninkového centra s manželem Mehrdadem Ghodoussim, všímaví pozorovatelé zaregistrovali, že na oficiálních klubových materiálech z téměř dvouhodinové návštěvy jaksi schází fotka nebo záběr s Brucem.



Žurnalisté následně přicházeli s nejrůznějšími jmény možných nástupců: Steven Gerrard (Rangers), Lucien Favre, Antonio Conte (momentálně volní), Roberto Martínez (Belgie), Erik ten Hag (Ajax), Graham Potter (Brighton), Rafa Benítez (Everton), Brendan Rodgers (Leicester)...

Poslední dva jmenovaní by podle nejčerstvějších zpráv měli být ze hry, jelikož se jim ze současných angažmá nechtělo.

Bruce má navíc v případě vyhazovu nárok na štědré odstupné, které si domluvil s předchozím majitelem Mikem Ashleym – například The Guardian uvádí částku sedm milionů liber (210 milionů korun). O ní by se ale ještě mělo jednat, až do Anglie před utkáním s Tottenhamem dorazí Jásir Al-Rumaján, guvernér zmiňovaného saúdskoarabského fondu.

I to nahrává scénáři, že Bruce stihne jubilejní duel ještě na lavičce Newcastlu.

Tradiční anglická fotbalová značka ze severovýchodu země má nové majitele, kteří jsou bohatší než celá Premier League, od minulého čtvrtka. Jejich příchod však vyvolal nadšení i zděšení.