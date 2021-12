Remíza s předposledním? Náš výkon se mi vůbec nelíbil, kritizoval Rangnick

„Až na pár pasáží jsme neměli hru pod kontrolou. Chyběla nám energie, důraz, nezískávali jsme odražené balóny,“ zhodnotil Rangnick zápas v rozhovoru pro Sky Sports.

Newcastle poslal do vedení už v 7. minutě střelou z hranice pokutového území Allan Saint-Maximin. Vyrovnání zařídil po přestávce střídající Edinson Cavani, jenž v lize nenastoupil od konce října, kdy si poranil achilovku.

United odehráli první zápas od 11. prosince a po konci koronavirové karantény. Bylo zřejmé, že se víc než dvoutýdenní pauza může projevit, ale i tak se od nich očekávalo mnohem víc než pouhý bod.

„Zápasový rytmus je důležitý, ale nemá cenu hledat výmluvy. Pokud chcete na tomto stadionu uspět, musíte hrát důrazněji, vyhrávat osobní souboje. A to nebyl náš případ,“ dodal německý kouč, který by měl na lavičce Manchesteru působit do konce sezony.

Spokojený s výsledkem nebyl ani jeho protějšek Eddie Howe. Newcastle si vypracoval více gólových příležitostí, Manchester ale několikrát podržel brankář David De Gea. Při střele Jacoba Murphyho pak španělského gólmana zachránila tyč.

„Odvedli jsme skvělou práci, hráči přesně dodrželi zápasovou taktiku. Jsme zklamaní, zasloužili jsme si vyhrát,“ podotkl Howe.

Newcastle ztrácí na záchranu dva body, odehrál ale o tři utkání víc než sedmnáctý Watford, který v současnosti trápí koronavirová nákaza v týmu. Stejně jako Everton, který by měl být ve čtvrtek dalším soupeřem Newcastlu. Manchester je na sedmé pozici a rovněž ve čtvrtek vyzve Burnley.