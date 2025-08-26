Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A výsledek? Mladík si o několik desítek vteřin později při svém debutu v Premier League připsal vítězný gól.
Rio Ngumoha slaví třetí gól Liverpoolu proti Newcastlu. | foto: Reuters

„Snový debut,“ uznal po zápase kapitán Virgil van Dijk.

Ngumoha, který za tři dny oslaví sedmnáctiny, se trefou ve 100. minutě stal mimochodem teprve druhým šestnáctiletým hráčem v historii anglické ligy, jenž vstřelil vítězný gól. Tím prvním byl v roce 2002 legendární Wayne Rooney, který tehdy ještě v dresu Evertonu napřáhl zpoza vápna a balon o spodní stranu břevna poslal do sítě.

To klučina s copánky a chlapeckým kukučem měl v pondělí večer o poznání jednodušší práci. Stál totiž na konci pohledné akce Liverpoolu, v jejímž závěru Szoboszlai chytře pustil Salahovu přihrávku právě na Ngumohu, jemuž stačilo v plném běhu usměrnit míč do sítě.

„Uvedl se fantasticky. Když se podíváte na to zakončení, máte dojem, že to je ostřílený borec,“ smekl před ním někdejší hráč Arsenalu Thierry Henry.

„Na šestnáctiletého kluka slušný gól,“ usmál se pochvalně kouč Slot.

Široké veřejnosti nejspíš jméno Ngumoha nic neříká, fanoušci Liverpoolu však na něj po letní přípravě byli hodně zvědaví. Vždyť si ve čtyřech zápasech připsal dvě trefy a dvě asistence – a to odehrál jen zhruba 180 minut.

A jelikož Liverpool v létě opustili Díaz, Núněz a také tragicky zesnulý Jota, dalo se očekávat, že prostor navzdory několika novým akvizicím dostane. Počítalo se však s tím, že bude spíš hráčem do rotace. Jenže posaďte ho po teď na lavičku.

„Už jsem mu říkal, že teď to teprve začíná. Musí dál makat a zůstat pokorný, ale taky si to užívat. Podobné večery nemůže brát jako samozřejmost,“ pronesl Van Dijk.

Ačkoliv je Ngumohovi teprve šestnáct, možná vás překvapí, že Liverpool není jeho mateřským klubem. Úřadující šampion ho získal loni z Chelsea, kterou to údajně naštvalo natolik, že zakázala skautům Liverpoolu navštěvovat zápasy její akademie.

Moc dobře si uvědomovala, že má Ngumoha obrovský potenciál. Chtěla s ním prodloužit smlouvu, ale to už byl mladík rozhodnutý přestoupit do Liverpoolu. „Ten kluk je a bude výjimečný,“ napsal tehdy někdejší kapitán Chelsea John Terry.

Vypadá to, že měl pravdu.

Newcastle - Liverpool 2:3, mistra zachránil Ngumoha, domácí hráli dlouho v deseti

Debut v A-týmu si Ngumoha odbyl v lednovém utkání FA Cupu proti Accringtonu (4:0), na další šanci na velké scéně si ale musel počkat až do pondělí. A rovnou vystřelil Liverpoolu klíčové tři body.

Zápas proti Newcastlu se pro něj vyvíjel skvěle – krátce po pauze vedl o dvě branky, soupeř navíc od konce první půle hrál v početním oslabení po vyloučení Gordona. Jenže oslabený Newcastle se zvedl, na hřišti začal dominovat a zaslouženě vyrovnal góly Guimaraese s Osuly.

V tu chvíli Newcastle, hnaný bouřícími tribunami St. James’s Parku, věřil, že může výsledek otočit.

Nakonec ale nemá ani bod. A Liverpool má nového hrdinu.

Kam až to Ngumoha dotáhne?

