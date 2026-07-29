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Zamíří Horníček po životní sezoně do Premier League? Usiluje o něj Newcastle

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  22:24
Český brankář Lukáš Horníček

Český brankář Lukáš Horníček | foto: AP

Lukáš Horníček hypnotizuje míč při tréninku české reprezentace.
Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.
Český brankář Lukáš Horníček pomohl fotbalistům Bragy v úvodním zápase...
Lukáš Horníček v brance Bragy zasahuje proti Alvarovi Fidalgovi z Betisu.
6 fotografií
Fotbalový brankář Lukáš Horníček by mohl vyměnit portugalskou Bragu za Newcastle United. Anglický klub by měl podle internetového vydání portugalského listu O Jogo podat v nejbližší době na čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta nabídku.

Braga prý trvá na tom, že Horníčka pustí jen v případě vyplacení 30 milionů eur (téměř 726 milionů korun), jak stanoví výstupní klauzule v jeho smlouvě.

Horníček působí v Braze od roku 2019, kdy přišel na hostování z Pardubic a následně do klubu přestoupil. Minulá sezona se mu nadmíru vydařila. V portugalské lize vychytal 12 čistých kont, dalších 11 nul zaznamenal v Evropské lize, v níž s Bragou došel až do semifinále.

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S reprezentací byl Horníček na mistrovství světa, ale do hry nezasáhl. Za národní tým dosud nastoupil jen v přípravném utkání proti Kosovu.

Za Newcastle chytá bývalý anglický reprezentant Nick Pope. V červnu do klubu přišel dvacetiletý francouzský gólman Ewen Jaouen z Remeše za 18,5 milionu eur.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

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