Newcastle po 15 letech uspěl na Arsenalu, přiblížil se finále Ligového poháru

Před sezonou slyšel, že s ním fotbalová Sigma už do A týmu nepočítá. Půlroční hledání ideálního angažmá zakončil odchovanec Olomouce Martin Pospíšil v úterý večer, kdy se oficiálně stal hráčem...

Guardian věští Rosickému návrat do Arsenalu. Přesune se šéf Sparty do Anglie?

Tomáš Rosický by se mohl po sezoně vrátit do Arsenalu. Podle listu The Guardian je pro londýnský klub hlavním kandidátem na pozici sportovního ředitele, kterou bývalý fotbalista londýnského celku v...