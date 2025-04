Nestůj mi na tom balonu, dostaneš kartu! Proč zrovna v Brazílii vadí fotbalové finty?

Jestli nechápete, věřte, že v tom zdaleka nejste sami.

Nové pravidlo, které by se dalo označit i za Lex Depay, probudilo na druhém konci světa vášnivé diskuse. „Opravdu budeme zrovna tady v Brazílii dusit hráče a bránit jim v seberealizaci a kreativitě?“ rozčiloval se osmadvacetiletý nizozemský reprezentant.

Právě Memphis Depay, který v září učinil netradiční úkrok z Evropy do Jižní Ameriky a přestoupil do Corinthians, to všechno – lidově řečeno – spískal.

V závěru březnové odvety finále Campeonato Paulista, což je brazilská pohárová soutěž, chtěl za příznivého stavu u praporku „tahat“ čas. A šel na to netradičně. Místo aby se otočil zády ke hřišti a tělem se snažil odstavit soupeře, jak by to udělala většina ostatních, si na vteřinu nebo dvě frajersky stoupl na balon.

Odvaha, kterou musí země plná fotbalových maniaků ocenit, říkáte si?

A nebo snad troufalost, za níž by měl ten drzoun pykat?

Vzhledem k tomu, jakou má Depayův svérázný fígl dohru, platí spíš za bé.

Přímo v zápase z toho byla dost ostrá potyčka, do níž se zapojili i opodál stojící náhradníci a rozhodčí tasil jednu kartu za druhou. A pokračování měla zdánlivě nevinná situace také na nejvyšších místech.

„Napříště trestejte takové chování žlutou kartou a nepřímým kopem,“ vzkázala rozhodčím Brazilská fotbalová federace (CBF) s tím, že jde o doporučení zastřešující jihoamerické asociace CONMEBOL.

„Do Brazílie jsem šel i kvůli tomu, abych na vlastní kůži zažil proslulou jogo bonito plnou nespoutanosti a hravosti. Jenže teď se dozvím, že fotbalistu, který si stoupne na balon, čeká trest,“ napsal Depay na své sociální sítě.

Memphis Depay started a mass brawl by standing on the ball last night... 🇧🇷👊 pic.twitter.com/Hmq1zA1Wze — Football Fights (@footbalIfights) March 28, 2025

„Nerozumím tomu, kdo a proč taková pravidla vymýšlí. Místo abychom se zaměřili na věci, které opravdu mohou zlepšit celý náš sport, hledáme hloupá omezení. Přitom brazilský klubový fotbal se zvedá a zaslouží si pozornost celého světa,“ pokračoval hráč s rovnou stovkou startů za národní tým.

Brazilská federace mezitím oznámila, že prvními potrestanými dle nových regulí byli dva mladí hráči v utkání Bolívie - Brazílie na probíhajícím jihoamerickém šampionátu do 17 let.

Ale taky si říkáte, co by bylo, kdyby podobnou fintu nevykouzlil „cizák“ Depay, ale například Neymar, nekriticky obdivovaný miláček národa, co se před pár týdny vrátil domů do Santosu? Těžko říct, jestli by byla reakce zasloužilých bafuňářů byla stejně přímá.

Spíš ne.

V pravidlech, která vydává Mezinárodní komise IFAB, se přece nic o tom, že by si hráč nemohl stoupnout na míč, nepíše. Trik známý z pouličního fotbalu si však lze vykládat jako nesportovní chování a nedostatek respektu ke hře, což přesně v Brazílii, potažmo celé Jižní Americe udělali.

Holt kdo chce psa bít...