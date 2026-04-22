Schick byl u konce Leverkusenu v poháru, v semifinále nestačil na Bayern

Autor: ,
  23:42
Fotbalisté Leverkusenu v sestavě s Patrikem Schickem podlehli doma v semifinále Německého poháru Bayernu Mnichov 0:2. Góly dali Harry Kane a Luis Díaz. Bavorský gigant, který v neděli s předstihem oslavil rekordní 35. bundesligový titul, se v berlínském finále 23. května utká se Stuttgartem, nebo Freiburgem, jejichž souboj je na programu ve čtvrtek.
Fotogalerie4

Zkroušení Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba a Patrik Schick po trefě Harryho Kanea v semifinále německého poháru. | foto: Reuters

Hosté si v úvodu vytvořili řadu šancí, prosadili se ale až ve 22. minutě. Dvaatřicetiletý kanonýr Kane si zpracoval Musialovu přihrávku a zblízka otevřel skóre. Kapitán anglické reprezentace je se sedmi góly nejlepším střelcem soutěže, celkem v soutěžním ročníku nasázel 52 branek.

Až v nastavení přidal pojistku Díaz, český reprezentant Schick odehrál celý zápas.

Bayern se probojoval do finále po šesti letech, kdy si připsal rekordní 20. triumf. Svěřenci trenéra Vincenta Kompanyho dál můžou pomýšlet na třetí treble v klubové historii po sezonách 2012/13 a 2019/20. Příští týden rozehrají semifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Paris St. Germain.

Leverkusen dosud ovládl Německý pohár dvakrát.

Německý pohár
Semifinále 22. 4. 2026 20:45
Leverkusen Leverkusen : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:2 (0:1)
Góly:
Góly:
22. Kane
90+3. Díaz
Sestavy:
Flekken – Quansah, Andrich, Tapsoba – Vázquez, Palacios, Garcia, Grimaldo – Maza, Tella – Schick.
Sestavy:
Neuer – Stanišič, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Musiala, Díaz – Kane.
Náhradníci:
Blaswich – Badé, ben Seghír, Culbreath, Fernandéz, Hofmann, Oermann, Poku, Tillman
Náhradníci:
Urbig – Davies, Goretzka, Guerreiro, Itó, Jackson, Kim Min-čä, Ndiaye, Ofli
Žluté karty:
38. Tapsoba, 76. Grimaldo
Žluté karty:
43. Pavlovič

Rozhodčí: Felix Zwayer – Robert Kempter, Christian Dietz

Počet diváků: 30210

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
